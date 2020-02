Görlitz: Ladendieb muss in Haft

Görlitz. Polizisten des Görlitzer Reviers haben am Dienstagmittag einen Ladendieb gefasst. Der 36-Jährige hatte offenbar zuerst drei Flaschen Rum im Wert von etwa 110 Euro aus einem Markt an der Scultetusstraße gestohlen. Als ein Mitarbeiter den Tschechen darauf ansprach, stieß er diesen weg und konnte zunächst unerkannt in Richtung Heilige-Grab-Straße flüchten. Polizisten fahndeten mit einer Personenbeschreibung nach dem Tatverdächtigen. Wenig später machte der Mann vorerst zum letzten Mal lange Finger. In einem Baumarkt Am Hopfenfeld entfernte er die Sicherung einer 150 Euro teuren Kamera. Hier ertappte ihn erneut ein Mitarbeiter. Die Polizei nahm den Beschuldigten vorläufig fest. Kriminalisten behandelten den 36-Jährigen erkennungsdienstlich. Dazu erfassten sie seine Fingerabdrücke und fertigten Fotos. Außerdem nahmen die Beamten eine DNA-Probe des Mannes. Ein Test wies zudem den Konsum von Amphetaminen bei ihm nach. Die Polizei geht davon aus, der der Tscheche auch für zwei Taten im November vergangenen Jahres verantwortlich ist. Mit einem 40 Jahre alten Landsmann soll er Whiskey sowie Baumaschinen im Wert von insgesamt rund 300 Euro aus einem Baumarkt und einem Einkaufsmarkt an der Johann-Andreas-Schubert-Straße in Ebersbach-Neugersdorf gestohlen haben. Am Mittwochnachmittag erließ ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz Haftbefehl gegen den 36-Jährigen wegen des Tatverdachts des räuberischen sowie gewerbsmäßigen Diebstahls. Bei einem anderen Einsatz haben Polizisten in der Nacht zu Dienstag einen Wohnungseinbrecher in Ostritz gestellt. Während eines Einbruchs hatten die Bewohner seelenruhig geschlafen. In einem anderen Haus wurde Einbrecher allerdings vom Hauseigentümer überrascht.