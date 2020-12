Online-Vortrag: Mehr WÃ¤rme fÃ¼r weniger Geld

Museumsbesuch vom Sofa aus

With our free Global Warming Paper service, you can easily hire an essay writer free online. Yes, we understand that students are usually tight on budget. That is why our writers are here who can help you with your write my essay free online needs. All you have to do is contact our customer support team and ask them to write an essay for me free. With our essay writing help free, you will not Hoyerswerda. Um seine Gäste auch während des Lockdowns zu erreichen, hat das ZCOM Zuse-Computer-Museum sein Angebot mit digitalen Veranstaltungen erweitert. So kann jeder online an Museumsführungen und Webinaren teilnehmen und das Computermuseum virtuell besuchen. Benötigt wird dazu lediglich ein internetfähiger Computer, Smartphone oder Tablet, um risikofrei und bequem in den eigenen vier Wänden dabei zu sein. Die Angebote sind kostenlos, eine Anmeldung und Teilnahme erfolgt über Weblinks auf der Homepage des Museums. Zusammen mit der Verbraucherzentrale Hoyerswerda veranstaltet das ZCOM eine Online-Informationsreihe zu sicherem Umgang im Netz und digitaler Kompetenz. Thema am 9. Dezember sind ab 17 Uhr durch soziale Medien beeinflusste Ernährungstrends. Wer möchte, kann Webcam und Mikrofon am eigenen Gerät aktivieren oder die Chatfunktion nutzen, um Fragen zu stellen und mitzudiskutieren.Mit den Online-Veranstaltungen möchte das Museum einen wichtigen Beitrag zur Kulturvermittlung in Zeiten der Pandemie leisten und seine Besucher über die Zeit der Schließung trösten. Für Dezember sind weitere Online-Angebote in Planung. So wird es in der Adventszeit kostenlose Online-Workshops für Kinder und Jugendliche geben. Am 11. und 18. Dezember können die Teilnehmer jeweils von 14 bis 16 Uhr lernen, wie man eigene Weihnachtskarten per Grafiksoftware gestaltet oder beim »Open Lab« ein kleines Videospiel programmieren.Information und Links zu den Terminen sind unter www.zuse-computer-museum.com zu finden.Um seine Gäste auch während des Lockdowns zu erreichen, hat das ZCOM Zuse-Computer-Museum sein Angebot mit digitalen Veranstaltungen erweitert. So kann jeder online an Museumsführungen und Webinaren teilnehmen und das Computermuseum virtuell…