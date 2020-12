Offener Brief ans neue Jahr

Research Paper On Service Quality In Banking - Essays & dissertations written by top quality writers. Let specialists deliver their tasks: get the required assignment here Liebes Jahr 2021,

eigentlich ist es ja am Jahresende so, dass wir Bilanz ziehen und auf deine*n Vorgänger*in (ich weiß nicht, wie ich dich genderkorrekt ansprechen soll) zurückschauen. Doch was hat uns 2020 beschäftigt? Richtig, ein böser, neuer, fieser Virus namens Corona. Er brachte uns ein rabenschwarzes und bilanztechnisch dunkelrotes Jahr – außer denen, die Masken, Klopapier und den Impfstoff herstellten. Deshalb lasse ich das Bilanzieren direkt weg und wende mich dir zu, dem neuen Jahr 2021. Was ich mir von dir wünsche? Naja, so einiges.

Natürlich Gesundheit, aber ich will auch wieder in der Öffentlichkeit niesen oder husten dürfen ohne bitterböse Blicke zu ernten. Ich will wieder »Tschüss«, »mach's gut« oder »bis bald« sagen, anstatt »bleib negativ«. Ich würde gern wieder Menschen drücken, die ich sehr mag und nicht dieses Faust-, Ellbogen- und Fußanschlagen, das so albern und peinlich aussieht, vor allem bei älteren Herrschaften.

Ich will gern wieder lokal vor Ort unbeschwert shoppen gehen bis die Kreditkarte glüht, weil Shopping ja auch so etwas wie eine Bürgerpflicht und quasi patriotisch sein kann, Stichwort »Rettung des Einzelhandels«.

Ich wäre hocherfreut, wenn ich einen Glühweinstand nicht mehr als Risikogebiet meiden müsste oder ein Konzert mit ein paar tausend Menschen als Hochrisikozone, die ich nur mit Maske und Zollstock, eingestellt auf 1,50 Meter, betreten darf – nein, es wird Zeit, wieder laut und schräg mitsingen zu dürfen.

Ich möchte, liebes Jahr 2021, in deinen schönsten Monaten wieder voller Freude in einen Flieger steigen und irgendwo auf der Welt meinen Urlaub genießen können, auch auf die Gefahr hin, dass mein Koffer mal wieder am Boden bleibt. Das würde ich verkraften, darin bin ich schon erprobt. Ich würde sogar mit der Deutschen Bahn fahren, die dann wieder weniger pünktlich unterwegs sein dürfte als jetzt, wo sie zwar pünktlich ist – aber mir nichts nützt, weil ich am Ziel ja nicht übernachten darf einfach so aus Spaß.

We are the best Custom read review & Dissertation Writers Service in UK. We are number 1 in Dissertation niche. Und was hältst du, liebes neues Jahr, davon, dass es wieder Fußball- und viele andere sportliche Spiele geben könnte, bei denen die Zuschauerränge das sind, was sie versprechen – also terrassenförmig angeordnete Plätze für Menschen, die zuschauen? Das wäre definitiv besser als jetzt Spiele zu sehen, bei denen das Lauteste die Anweisungen des Trainers sind oder die Flüche der Spieler oder hitzige Diskussionen zwischen Trainer und Schiri. Ist eine Weile ganz witzig, aber ehrlich? Es nervt auf Dauer, Fangesänge und Choreos sind schon was anderes...

Ja und weil ich gerade so schön dabei bin, wünsche ich mir, dass einige Begriffe wieder aus unserem Alltag verschwinden. Ich hasse das Wort »Absonderung« als Umschreibung von »bleib zu Hause und meide jeden Kontakt«. Ich möchte Menschen auch nicht mehr in Kontaktperson I, Verdachtsperson oder positiv/negativ Getestete unterscheiden müssen. Oder Oma und Opa nur noch als Risikogruppe sehen, die ich mit meinem Kontakt töten könnte. Oder nur noch im Restaurant sitzen, wenn zwischen jedem Tisch und möglichst noch an jedem Platz ein Spuckschutz steht. »Coronaspeck« gehört auch dazu, wobei hier besonders schlimm ist, dass es sich nicht nur um ein Wort handelt, sondern um eine sichtbare Folge von zu viel Homeoffice.

Deshalb, liebes 2021, mach, dass ganz schnell wieder Fitnessstudios offen sind, damit dieser Speck verschwinden kann.

Ich mag jetzt altmodisch klingen, aber weißt du, was ich auch unmöglich finde? Diese Onlineseminare, die suggerieren, man mache mit anderen etwas zusammen. Hast du dir mal überlegt, wie komisch zum Beispiel eine Weinverkostung online ist? Da ist einer im Rechner, der das edle Getränk vorkaut und zerlegt und bewertet und der andere sitzt davor und tut so, als wäre das normal. Nein, ist es nicht. Zusammen kochen oder Weine probieren geht anders, nämlich analog.

Liebes Neues Jahr, eigentlich ist alles gesagt und eigentlich reicht auch dieser eine Satz: Mach, dass wieder Normalität einzieht.

In diesem Sinne – werde positiv. Hoffnungsvoll

Carola Pönisch