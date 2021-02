Novemberhilfen: 80 Prozent ausgezahlt

http://www.promoting-fsnd.de/?literature-review-customer-perception Paper For Me Online. Academic years are a time associated with lots of challenges. Not only is it a time when people become more mature, it is also a time when they have to dedicate all their time and efforts to obtain a high-quality education, which is important for building a good career in the future. You will have to work hard before you have success! When it comes to Seit dem 12. Januar zahlt die Sächsische Aufbaubank – Förderbank (SAB) – die Novemberhilfen vollständig aus. Die Antragsteller aus Sachsen haben bis heute Abschläge und vollständige Auszahlungen in Höhe von rund 116 Millionen Euro erhalten. Fast 80 Prozent aller bislang 16.292 eingegangenen Anträge sind vollständig bearbeitet worden. Rund 95 Prozent der sächsischen Antragsteller auf Novemberhilfe erhielten Abschlagszahlungen.

Seit dem 1. Februar wird die Dezemberhilfe ausgezahlt. Bislang flossen Abschläge und vollständige Auszahlungen in Höhe von rund 97 Millionen Euro an sächsische Unternehmen, die vom »Lockdown light« im Dezember betroffen waren. Die Hälfte (50,4 Prozent) aller 14.561 eingegangenen Anträge ist abschließend bearbeitet worden. 96,6 Prozent Antragsteller auf Dezemberhilfe erhielten Abschlagszahlungen.

Die Beantragung der November- und Dezemberhilfe ist bis zum 30. April 2021 möglich.

Unternehmen, die von der Corona-Pandemie und dem aktuellen Teil-Lockdown stark betroffen sind, können ab sofort die Überbrückungshilfe III beantragen.