Neues Jahr – neue Regelungen

Fechtnachwuchs gesucht

Dresden. Die ARTOS Fechtschule Dresden bietet mit Beginn des neuen Jahres Einsteigerkurse für fechtinteressierte Kinder und Erwachsene aus Dresden und Umgebung an. Gesucht werden Mädchen und Jungen im Grundschulalter mit Spaß am Sport. Besondere körperliche Voraussetzungen sind nicht nötig. Besonders für Mädchen ist der Fechtsport als Kampfsport geeignet, denn Fechten gilt als eleganter und graziler Kampfsport bei dem es auf Köpfchen und Technik ankommt. Training für Einsteiger findet immer Montag und Freitag 17.15 bis 18.30 in der Kleiststr.10 c in Dresden-Trachenberge statt. Interessenten können kostenfrei ein Schnuppertraining absolvieren. Die Artos Fechtschule arbeitet seit 2009 sehr erfolgreich im Kinder-und Jugendsport. Die Grundausbildung der Kinder erfolgt im Florettfechten. Es besteht nach der Grundlagenausbildung die Möglichkeit, Leistungssport zu betreiben oder das Fechten als Hobby fortzusetzten. Mehr Infos: www.fechtschule-artos.de Interessenten melden sich bitte per Telefon 0351/8435513 oder per Mail unter info@fechtschule-artos.de