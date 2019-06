Neuer Stoff für Sachsens Schulen

»Keine Revolution, aber eine Evolution«, sagte Sachsens Kultusminister Christian Piwarz mit Blick auf die neuen Lehrpläne für die Schulen im Freistaat. Experten der Lehrplankommissionen hatten sich seit September 2018 rund 90 Fachlehrpläne für Grund-, Ober- und Förderschulen sowie Gymnasien vorgenommen und angepasst. »Der Umgang mit Pluralität und Digitalisierung in der Gesellschaft, die Reaktion auf klimatische Veränderungen sowie die Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen sind zukunftsentscheidende Fragen. Diese Fragen müssen im Unterricht umfassend behandelt werden«, sagte Piwarz. Schule müsse aber auch Schüler befähigen, sich kompetent, souverän und kritisch mit Medien auseinanderzusetzen, so der Minister weiter.



Roboter in Werken, Urheberrecht in Deutsch



Schüler der siebten und achten Klasse an sächsischen Oberschulen bekommen nun künftig eine Pflichtwochenstunde Gemeinschaftskunde / Rechtserziehung. In Gymnasien ist Gemeinschaftskunde / Rechtserziehung / Wirtschaft ab neuem Schuljahr bereits ab der 7. Klasse dran. Dort wird sich dann beispielsweise ganz regional damit beschäftigt, wie man sich in die Kommunalpolitik einbringen kann, wie eine Stadtverwaltung arbeitet und / oder was es mit Bürgerbegehren auf sich hat. Dabei betreffen die neuen Inhalte keinesfalls nur Gemeinschaftskunde. »Die politische Bildung und Medienbildung soll sich möglichst über viele Unterrichtsfächer erstrecken«, sagte Piwarz.

Ging es im Deutschunterricht der Grundschule bisher um das »Schreiben eines Sachtextes mithilfe des PC«, sind nun auch Suchmaschinen, das eigene Internetnutzungsverhalten, Maßnahmen zum Selbstschutz und sogar Persönlichkeits- und Urheberrechte Thema. »Roboter und Automaten« ziehen im Werken-Unterricht ein, Fair Trade, Globalisierung und ökologischer Fußabdruck in den Förderschulen. Fake-News, Social-Bots, Influencer und deren Auswirkungen aufs eigene mediale Handeln ist Stoff für angehende Abiturienten in G/R/W, Klassenstufe 8. Es sind nur ein paar Beispiele von vielen.



Mehr Freiheiten für die Lehrer



Auf die Lehrer- und Schülerschaft in Sachsen kommt damit Einiges zu. Wie Piwarz erklärte, böten die neuen Lehrpläne den Pädagogen dafür auch mehr Freiheiten als bisher. Er kündigte eine Fortbildungsinitiative für die Lehrerschaft an. Zielgruppenspezifische Materialien würden bereitgestellt.

Bereits zuvor war eine Änderung der Unterrichtstafel beschlossen worden. In dem Zusammenhang gibt es auch Kürzungen in einzelnen Unterrichtsfächern, darunter u.a. Biologie, Musik, Mathe und Sport. Letzteres sorgte für großen Protest. Piwarz verteidigte den Wegfall der dritten Sportstunde. »Mit einer Sportstunde mehr oder weniger wird man die Probleme, die es zweifelsohne gibt, nicht beheben können«, sagte er und verwies auf den Ausbau der Ganztagesangebote. Zudem stünde man kurz vor einer Kooperationsvereinbarung mit dem Landessportbund, um Schülerinnen und Schüler mehr für den Vereinssport zu begeistern, hieß es.