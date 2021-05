Neue Flyer fÃ¼r AusflÃ¼ge in die Region

Von Wanderungen im Osterzgebirge bis Radtouren im Lausitzer Seenland, vom Weingenuss im Elbland rund um Meißen bis zum Kletterfelsen in der Sächsischen Schweiz – im Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO) laden viele Ziele zu Ausflügen ein. Jetzt hat der Verbund seine Serie an Flyern für die Freizeit überarbeitet und neu herausgebracht.

»Wir bieten aktuell fünf Flyer an«, zählt VVO-Marketingmitarbeiterin Antje Roth auf: »Je einer informiert zu Sächsischer Schweiz, dem Osterzgebirge, der Lausitz, dem Elbland, und zur Landeshauptstadt Dresden.« Sobald es die Pandemie-Lage zulässt, erscheinen zudem ein Flyer für Ausflüge nach Böhmen und eine tschechisch-sprachige Fassung für Ausflüge in den VVO in gedruckter Form. Alle Flyer enthalten eine große Karte, Informationen zu Fahrplänen, Tickets und viele Tipps für die Freizeit. »Dabei legen wir viel Wert auf kleine, außergewöhnliche Ziele, die noch nicht jeder kennt«, betont Antje Roth. »Dazu zählen das Zuse-Computer-Museum in Hoyerswerda, die Tellkoppentour ab Kurort Kipsdorf oder das Barockschloss Zabeltitz.«

Die Flyer sind bei den Verkehrsunternehmen im VVO erhältlich und können unter www.vvo-online.de bestellt werden. Dort gibt es ebenfalls Informationen zu den aktuell geltenden Regelungen aufgrund der Corona-Pandemie.