Voraussichtlich im November tritt ein neuer Bußgeldkatalog in Kraft. Der Bundesrat hatte einer entsprechenden Novellierung am Freitag zugestimmt. Ziel ist es, vor allem Fußgänger und Radfahrer im Straßenverkehr besser zu schützen.

Wer künftig unberechtigt auf einem Schwerbehinderten-Parkplatz parkt, muss dann 55 statt 35 Euro zahlen. Autofahrer, die ihr Fahrzeug unberechtigterweise auf einen Parkplatz für elektrisch betriebene Fahrzeuge und Carsharing-Fahrzeuge parken, sind ebenfalls 55 Euro los. Wer das allgemeine Halte- oder Parkverbot missachtet, zahlt auch 55 Euro (statt bisher 15). Beim Zuparken von Feuerwehrzufahrten werden sogar bis 100 Euro (statt 25 Euro) aufgerufen. Schmerzlich für Paketdienstleiter: Das Parken in der zweiten Reihe wird nun mit bis zu 110 Euro und einem Punkt in Flensburg geahndet.

Wer zu schnell fährt, für den wird es künftig teurer. Wer innerorts 16 bis 20 Stundenkilometer zu schnell unterwegs ist, muss 70 statt 35 Euro zahlen. Wer 30 Km/h zu schnell fährt, zahlt in Ortschaften künftig 180 statt 100 Euro und außerorts 150 statt 80 Euro.



Übertriebenes Soundtuning am Auspuff kostet fortan nicht mehr 20 sondern 100 Euro. Wer die Rettungsgasse blockiert, kann mit bis zu 320 Euro Bußgeld und einem Monat Fahrverbot rechnen. Lkw dürfen beim Rechtsabbiegen nach der neuen Verordnung nur noch Schrittgeschwindigkeit fahren und zahlen bei Verstößen 70 Euro.