Neue Allgemeinverfügung vor dem Regelbetrieb

Schwanen-Paar in Schwierigkeiten

Olbersdorf. Eine Zeugin hat am Sonntag, 12. Juli, die Polizei über ein Schwanen-Paar an der Südstraße in Olbersdorf informiert. Die Vögel schwammen im Olbersdorfer See und waren offenbar in Schwierigkeiten. Eine Angelsehne am linken Fuß behinderte das Männchen beim Schwimmen und Laufen sowie ein Gummi am Schnabel das Weibchen beim Schnattern. Kameraden der Feuerwehr trafen am Haus am See zur Unterstützung ein. Auch mit dem Hintergrund, dass die Eltern vier Jungtiere im Schlepptau hatten, beschlossen die Einsatzkräfte die Befreiung in erfahrene Hände zu geben. Am Montag nahmen sich ein Jagdpächter der zuständigen Jagdbehörde sowie ein Mitarbeiter der Tierauffangstation im Tierpark Weinau der Federfamilie an. Ein Tierarzt hielt sich in Bereitschaft um mögliche Verletzungen zu versorgen.