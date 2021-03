NEU: Das Asklepios-Expertentelefon

Jeder zweite Mensch hat einmal im Jahr »Rücken«. 80 Prozent ereilen solche Beschwerden mindestens einmal im Leben. Um der Vielzahl an auslösenden Grunderkrankungen rund um den Rückenschmerz gerecht zu werden, hat die Asklepios Orthopädische Klinik Hohwald seit sechs Jahren ein Interdisziplinäres Wirbelsäulenzentrum mit Standorten in Hohwald und Sebnitz eingerichtet. Seit Januar 2021 ist Privatdozent Dr. med. Peter Bernstein als Skoliose- und Wirbelsäulenspezialist dazugestoßen. Gemeinsam mit sechs weiteren Kollegen, darunter auch Dr. med. Mario Leimert – Chefarzt der Wirbelsäulenchirurgie am Standort Sebnitz, verhilft er Patientinnen und Patienten schonend zu neuer Mobilität. Der Vorteil liegt in der breiten, interdisziplinären Expertise in den Fächern Orthopädie/Unfallchirurgie, Neurochirurgie, Kinderorthopädie der Wirbelsäule sowie vielfältigen Möglichkeiten, den Verschleiß des Rückens zu erkennen, entsprechend zu beraten und zu behandeln.

Insbesondere bei Kindern und Jugendlichen ist das frühe Erkennen von Fehlstellungen der Wirbelsäule durch Kinderärzte und Orthopäden für den weiteren Verlauf entscheidend. So können in der Hohwaldklinik alle Deformationen, z.B. bei einer Verkrümmung (Skoliose), Wirbelgleiten oder Rundrücken (Morbus Scheuermann) als Ursache von Schmerzerkrankungen in Kindheit und Jugend versorgt werden. Dabei werden auch konservative Verfahren wie Korsette eingesetzt und darüber beraten, ob der Schritt großer rekonstruierender Operationen notwendig ist.

Darüber hinaus hat das Wirbelsäulenzentrum alle Voraussetzungen für notwendige operative Eingriffe bei Verschleißerkrankungen wie Bandscheibenvorfall, Einengung des Wirbelkanals (Spinalstenose), Instabilitäten der Hals- und Lendenwirbelsäule sowie neurochirurgischen Operationen geschaffen. Ein Team aus Wirbelsäulenspezialisten, Therapeuten und Pflegekräften bietet neben einem großen konservativen Therapieprogramm alle gängigen Operationen der Wirbelsäule unter modernen und weniger invasiven Bedingungen an.

Am 16. März 2021 können Sie Ihre Fragen rund um den Rückenschmerz an Chefarzt Dr. med. Mario Leimert unter Tel. 03596-567 229 sowie PD Dr. med. Peter Bernstein unter Tel. 03596-567 344 stellen. Die Experten sind 16 bis 18 Uhr für Sie erreichbar und freuen sich auf Ihren Anruf.