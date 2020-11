Mund-Nasen-Schutz-Pflicht ausgeweitet

Our go are always ready to assist with any academic assignment, any paper, any essay - we've got you covered. Das Sozialministerium hat die Allgemeinverfügung zur Anordnung von Hygieneauflagen zur Verhinderung der Verbreitung des Corona-Virus geändert.

Alle Personen sind verpflichtet, vor dem Eingangsbereich von Groß- und Einzelhandelsgeschäften sowie Läden einschließlich der Parkplätze eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Vor den Schulen und Einrichtungen der Kindertagesbetreuung ist der Mindestabstand von 1,5 Metern zu Personen aus anderen Hausständen einzuhalten und eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Es wird empfohlen, dass Personen, die einer Risikogruppe ( körperlich und/oder seelisch) angehören, auf nicht notwendige Fahrten mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln verzichten.

