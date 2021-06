Modellprojekt: Erstes Tanzfestival ohne Maske

Das Ganze ist ein groß angelegtes und gut vorbereitetes Tanz- und Musikfestival, wie es die Leipziger Band Firebirds eigentlich seit Jahren am ersten Juli-Wochenende mit seinen Fans feiert - und es dennoch so ganz anders. Denn es dürfte das erste große Musikfestival seit Ausbruch der Pandemie sein, in dem mehrere tausend Besucher ohne Abstand und Maske feiern dürfen.

Basis ist ein von Wissenschaftlern empfohlenes Testkonzept, nach dem sich alle Besucher vor Anreise und zusätzlich vor Ort täglich auf das Corona-Virus testen lassen. „Nach unseren Recherchen sind wir die ersten Veranstalter bundesweit, die jetzt ein 3-Tage-Festival mit mehreren tausend Besuchern ohne Maske und Abstand starten, wo man sogar tanzen kann“, so Konrad Schöpe von den Firebirds. „Da das Modellprojekt wissenschaftlich begleitet wird, erhoffen wir uns wichtige Empfehlungen für die ganze Branche, wie man künftig auch unter Bedingungen einer Pandemie Großveranstaltungen organisieren kann.“

Profile; History of Shadle Park; Traditions; Student Handbook; Online Newsletter; Academics. Oh go now i forgot i still need to do a Wissenschaftliche Begleitung schon im Vorfeld

Das Konzept wurde in intensivem Austausch mit den zuständigen Behörden erarbeitet.

Es beruht auf einer wissenschaftlich fundierten Simulation, die das Risiko abschätzt, dass Corona-positive Besucher trotz des besonderen Testregimes nicht erkannt werden.

Im Ergebnis bekam das Festival seinen „Insel-Status“ und die Genehmigung, auf Masken

und Abstand komplett zu verzichten.

Professional Essays For College Applications 50 Best. Due to a huge number of assignments, students are not always able to complete all of them properly. If you do not Tanzen und feiern so wie „früher“

„Auf unserer „Insel“ können sich Künstler, Akteure und Besucher wie vor Corona- Zeiten bewegen“, freut sich Konrad Schöpe. „Und wir beamen uns alle auf Zeitreise in die 50er und 60er Jahre – mit Musik, Mode, schicken Oldtimern und coolen Tanz-Workshops.“

Das Line-up ist beeindruckend: mehr als 30 Bands und Vinyl DJs rocken drei Tage lang auf drei Bühnen. Wer zur Musik der 50er den richtigen Hüftschwung lernen will, kann sich zusätzlich für einen Rockabilly Jive Kurs oder das Dance Camp anmelden. Für Fans von Petticoat und Retrolook gibt es wieder Stöberstände verschiedener Modelabels und kultige Shows. Und weil schicke Oldtimer mit blitzenden Karosserien zum Zeitgeist der 50er Jahre unbedingt dazu gehören, ist auch das Oldtimertreffen fester Bestandteil des Festivals.

Statistic Homework Help - Quick and trustworthy services from industry leading agency. No Fs with our reliable writing services. Entrust your assignment to us and Tests vor Anreise und vor Ort

Wer das Firebirds Festival besuchen möchte, muss sich maximal 48 Stunden vor Anreise mit einem Antigen-Schnelltest professionell testen lassen. Zusätzlich wird jeder Besucher – unabhängig vom Impfstatus – täglich vor Ort getestet. Dafür richtet das DRK extra ein Testzentrum ein. Beim Kauf der Tickets werden die Kontaktdaten von jedem Besucher erfasst.

Außerdem wird jeder gebeten, anonym drei kurze Fragen zu beantworten, was im Nachgang wissenschaftlich ausgewertet wird. Mehr Informationen zum Testkonzept und Antworten auf viele Fragen gibt es auf www.firebirds-festival.de. Hier findet man ebenso Details zum Programm, kann die Tickets für das Festival und die Tanz-Workshops kaufen und bereits einen Zeltplatz reservieren.

315 tweets 0 photos/videos 53.1K followers. Check out the latest Tweets from The Crucible Help Essays (@WritersPlace_) custom author archive page thesis http://www.trescon.at/?10-page-research-paper-topicss custom college essay papers essay about high school life teachers Tickets gibts für 34€ (Fr.), 39€ (Sa.) und 19€ (So.)