Modell-Hobby-Spiel: Alles, was SpaÃŸ macht

Auch bei der 25. Auflage warten wieder verschiedene Themenbereiche auf Groß und Klein. Begonnen in der Modellwelt, steht allen voran die internationale Anlagenschau für Modellbahnen mit vielfältigen Landschaften aus aller Welt. Mit dabei: Flugshows für Modellflieger auf Deutschlands größter Indoorfläche, der Offroad-Test für Modell-Trucks und ein Wasserareal für verschiedene Schiffsmodelle.

In der Glashalle der Leipziger Messe befindet sich der Sport-Park, in dem zahlreiche Contests ausgetragen werden, darunter im Skateboarding und BMX. Auch mutige Neueinsteiger dürfen dort ihr Talent unter Beweis stellen.

Etwas entspannter, aber nicht weniger interessant, geht es im Kreativraum zu. Mit Vorführungen moderner Gestaltungstechniken sowie Workshops zum Mitmachen wartet die modell-hobby-spiel auf ihre Besucher. Ob Handarbeiten und Basteln, Malen und Zeichnen, Floristik oder einfallsreiche Tortendekoration – der individuellen Schöpferkraft sind keine Grenzen gesetzt. Nur wenige Meter weiter gibt es riesige Spielflächen, unzählige Spielwaren und eine Spielausleihe.

Auf der gesamten Expedition durch die Messehallen spielt das Thema Digitalisierung eine große Rolle. Die Angebote reichen von Grundlagenwissen bis hin zu modernen Technologien aus der Robotik.

Auf der "modell-hobby-spiel" gilt (nach jetzigem Stand) 3-G-Regel und Maskenpflicht. Infos zur Messe hier.

Tipp: Am 23. September verlost der WochenKurier exklusiv im WoKu-Newsletter 4x2 Freikarten für die Spiele-Messe. Also fix hier anmelden!