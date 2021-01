Mobil im Kampf gegen das Virus

Remember that best MBA essays are the ones tailored to the requirements of specific as you can always turn to the best dissertation service uk 0800 for help. Mit Eröffnung der Impfzentren sind seit dieser Woche auch verstärkt mobile Impfteams der Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Johanniter Unfallhilfe und der Malteser Hilfsdienste im Einsatz. Für jedes der 13 stationären Impfzentren steht zunächst ein mobiles Team bereit. Sobald ausreichend Impfstoff verfügbar ist, können auch mehr, bis zu fünf, Impfteams pro Landkreis starten.

Ein Impfteam versorgt in der Regel ein Alten- und Pflegeheim pro Tag. Hintergrund: Der Impfstoff wird von den mobilen Teams abgeholt und vor Ort aufbereitet. Vor und nach der Impfung werden Impfaufklärungs- und Dokumentationsarbeiten durchgeführt. Bis wann alle Alten- und Pflegeheime mit der Schutzimpfung versorgt sind, lässt sich momentan nur schwer abschätzen. So ist das Impfen immer auch abhängig von der Impfbereitschaft, teils von der Einwilligung der Angehörigen bzw. Betreuer und dem aktuellen Gesundheitszustand der Heimbewohner. Zudem darf die betroffene Wohneinheit bzw. das Heim zum Impfzeitpunkt nicht unter Quarantäne stehen.

Vorgesehen ist, dass die mobilen Impfteams zunächst befristet bis Ende März im Einsatz sind. Termine für Alten- und Pflegeheime werden über das Koordinationszentrum des DRK vergeben. Dass die mobilen Impfteams perspektivisch auch private Haushalte anfahren, ist zunächst nicht angedacht. Ausnahmen könnten aber für behinderte oder sich in privater pflegerischer Betreuung befindliche Personen getroffen werden. Das würde auch für ambulante Pflegeeinrichtungen zutreffen. Ziel wäre es, dass Bewohner und Tagesgäste keine Impfzentren aufsuchen müssen.