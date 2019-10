Mitteldeutsche Regiobahn: Wartungsstau und Ersatzteilmangel

Lausitzer Füchse starten VVK für weitere Spiele

Weißwasser/O.L.. Die Lau­sitzer Füchse starten am 22. Oktober, 10 Uhr, mit dem Ticketverkauf der weiteren Heimspiele. Bisher konnten nur die Tickets bis zur Länder­spielpause gekauft wer­den. Ab Dienstag werden nun die Eintrittskarten bis einschließlich 19. Januar 2020 angeboten. Highlight dürfte einmal mehr das Derby gegen die Eislöwen in der »weeEisA­rena« am 29. November sein, bevor die beiden Kontrahenten dann zum großen Showdown am 4. Januar 2020 im Dresd­ner Rudolf-Harbig-Stadion beim Wintergame erneut aufeinandertreffen. Leider sieht es der Spielplan in diesem Jahr so vor, dass die Füchse zur Weihnachtszeit reisen müssen. Es gibt nur zwei Spiele in dieser Zeit in der heimischen »wee­EisArena«. Zum einen treffen die Füchse am 20. Dezember, 19.30 Uhr, auf die Kas­sel Huskies und zum ande­ren am 28. Dezember, 19.30 Uhr, auf die Bietig­heim Steelers. Tickets für diese Spiele sollte man sich also rechtzeitig sichern, da diese Spiele erfahrungsge­mäß sehr gefragt sind. Eintrittskarten gibt es im Fanshop »Hockeyfuchs Lau­sitz« an der »weeEisArena«, in allen bekannten Vorver­kaufsstellen und online über www.eventimsports.de. Die Lau­sitzer Füchse starten am 22. Oktober, 10 Uhr, mit dem Ticketverkauf der weiteren Heimspiele. Bisher konnten nur die Tickets bis zur Länder­spielpause…