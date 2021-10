MittelbÃ¶hmen: Gleich um die Ecke

Von Dresden aus sind das nahegelegene Erzgebirge, die Böhmische Schweiz oder das Böhmische Mittelgebirge häufiges Ausflugsziel für Wochenendaufenthalte. Auch Grenzstädte wie die Kurorte Teplice (Teplitz) oder Karlovy Vary (Karlsbad), die Königsstadt Litomerice (Leitmeritz) oder Kadan (Kaaden) sind unter Touristen beliebt. Auch dank der Autobahnanbindung ist das malerische Mittelböhmen mit atemberaubender Natur und herrlichen Städten leicht erreichbar. Auf der Autobahn dauert es beispielsweise weniger als anderthalb Autostunden von Dresden in die historische Stadt Melnik am Zusammenfluss der größten tschechischen Flüsse Elbe und Moldau.

Herbstliche Natur, bunte Herbstwälder und mittelböhmische Burgen und Schlösser - wie kann man das während eines Wochenendaufenthaltes am besten genießen?

Diesbezüglich ist das Angebot in Mittelböhmen außerordentlich vielfältig, denn an Burgen, Schlössern und auch beeindruckenden Ruinen mangelt es hier nicht. Die Burg Kokorín zum Beispiel ist nicht weit vom oben bereits erwähnten Melník entfernt und daher sehr gut zugänglich. Um sie herum erstreckt sich das Landschaftsschutzgebiet Kokorínsko - Máchuv kraj voller Mischwälder, wo Spaziergänge gerade jetzt im Herbst eine wahre Augenweise sind. Darüber passieren Sie überall wunderschöne Sandsteinformationen in verschiedenen Formen, Schluchten und Felslabyrinthen.

Ein großer Vorteil ist, dass ganz Kokorínsko mit einem dichten Netz von markierten Wanderwegen durchwoben und ausgestattet ist und jeder die Länge der Wanderung entsprechend seiner aktuellen Stimmung anpassen kann. Ein weiterer Tipp könnte das Schloss Veltrusy (Weltrus) mit einem der ausgedehntesten Parks in Böhmen sein. Es liegt auch in der Nähe der Autobahn D8. Von dort aus können Sie sich zum Schloss Nelahozeves (Mühlhausen) zu Fuß begeben und außer dem Schloss auch das Geburtshaus des berühmten Komponisten Antonín Dvorák besuchen, der vor genau 180 Jahren in Nelahozeves geboren wurde. Markierte Wege führen entlang der Moldau durch eine schöne Natur, der von Herbstblättern Schönheit verliehen wird.

Ende Oktober gibt es zwei Wochen Herbstferien in Sachsen. Wohin in der mittelböhmischen Region wäre es sinnvoll, zu dieser Zeit mit Kindern zu gehen?

Familien mit Kindern können sich ins Polabí (Elbland) begeben, was sicherlich kein „langweiliges Flachland“ ist, wie wir oft hören. Jung und Alt werden die Herbstferien genießen, zum Beispiel beim Besuch des Schlosses Loucen mit einem Labyrintharium im Freien, wo es 11 verschiedenartige Labyrinthe und Irrgärten gibt. Der nahe gelegene fantasievolle Vergnügungspark Mirakulum in der Nähe von Milovice (Milowitz) zieht mit Dutzenden von Spielelementen, einem Mini-Zoo, einem Waldlehrpfad und vielem mehr an.

Mit dem Zug ist das ehemalige Militär-Panzerdrom in Milovice angeschlossen, wo Abenteuerfahrten veranstaltet werden. In der Nähe befindet sich der kleine Zoo Chleby, in dem Kinder sogar unter Haustieren spielen können. Schöne Stopps zum Erkunden sind im Freilichtmuseum beim Volksgebäude in Prerov nad Labem (Prerow an der Elbe) oder im Spielzeugmuseum in Benátky nad Jizerou (Benatek) ratsam. Ein kleines natürliches Unikat ist die Sanddüne in Písty bei Sadská, wo sich Kinder nach Herzenslust austoben können.

Die Konigsstadt Nymburk (Neuenburg an der Elbe) mit ihren erhaltenen mittelalterlichen Mauern und der Kurort Podebrady (Podiebrad) mit seiner schönen Kolonnade sind auf jeden Fall einen Besuch wert. Wenn es das Wetter zulässt, können Fahrräder gemietet werden und Sie können zwischen den beiden Städten auf dem Elberadweg entlang der Elbe fahren. Sie können ruhig bis zum Zusammenfluss von Elbe und Cidlina (Zidlina) in der Nähe der mittelalterlichen Wallburg Slavníkovské hradište fahren, die mit der ältesten tschechischen Geschichte verbunden ist. Es gibt wirklich viele verlockende Orte hier auf kleinem Raum.

Die Stadt Kutná Hora (Kuttenberg), die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, ist oft das Ziel des Städtetourismus. Was macht sie besonders bemerkenswert?

Kutná Hora ist eine königliche Stadt, die für ihre Geschichte und den Silberbergbau berühmt ist. Es sollte sogar einst die Hauptstadt des ganzen Landes sein. Heute zieht diese Stadt durch eine beispiellose Anzahl von historischen Denkmälern an, darunter die majestätische St.-Barbara-Kathedrale, das einzigartige Beinhaus in Sedlec, der Vlašský dvur (Welscher Hof), wo die Prager Groschn geprägt wurden, oder der Untergrund unter der Stadt, in dem im Mittelalter Silbererz abgebaut wurde. Kutná Hora ist voll von beeindruckenden historischen Gassen und Winkeln und da ist immer etwas los. Die Stadt, ihre Parks und Denkmäler sind schön gepflegt und der Vorteil ist, dass die „Silberstadt“ zu jeder Jahreszeit für Besucher attraktiv ist.

Nicht nur jetzt im Herbst kann ich jedem einen Spaziergang entlang des Flusses Vrchlice empfehlen, von wo aus man einen schönen Blick auf das Panorama von Kutná Hora hat. Und wenn es noch etwas gibt, das ich empfehlen kann – es lohnt sich, für mehrere Tage zu kommen. Es gibt viele Sehenswürdigkeiten und Orte in der Stadt zu besuchen und darüber hinaus verführt die Umgebung von Kutná Hora zu Wanderungen auf vielen markierten Routen, und wenn dies für jemanden nicht genug ist, kann er Ausflüge in die nahe Umgebung unternehmen, wie die Schlösser Kacina und Žleby, das Museum für Agrartechnik in Cáslav (Tschaslau), die Brauerei in Malešov (Maleschau), die Ruine der Burg Sion oder die beeindruckende Ruine des Lustschlosses Belveder.

Und wie ist es in der Region nach der Sommersaison mit Übernachtungsmöglichkeiten?

Unterkunft in Mittelböhmen ist in der Regel ganzjährig möglich, so dass es auch jetzt nach der Sommersaison kein Problem ist, Hotels, Pensionen oder Privatunterkünfte zu buchen. Einige Autocamps, die bei den mit eigenen Wohnwagen reisenden Touristen beliebt sind, bleiben ganzjährig oder bis Ende Oktober geöffnet. Die Unterkunftskapazität ist ausreichend, aber je früher die Besucher buchen, desto mehr Auswahl haben sie.

Ich möchte nur darauf hinweisen, dass Touristen noch vor der Reise die derzeit geltenden staatlichen Verordnungen befolgen sollten. Dadurch werden Komplikationen vermieden, beispielsweise in Form eines fehlenden Impf-, Test- oder Krankheitsnachweises, die erforderlich sein könnten.