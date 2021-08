Ministerin auf Tourismus-Neustart-Tour

Am Dienstag, 3. August, waren es die Hoflößnitz und das Weingut von Karl Friedrich Aust in Radebeul, in den Tagen davor machte Barbara Klepsch Station im Zoo Leipzig, am Schladitzer See in Schkeuditz sowie in Rackwitz, sie war zur Eröffnung von Deck 16 in Königstein und im Schloss Waldenburg, und in den Tagen nach ihrer Stippvisite in Radebeul stattete sie dem Dresdner Zoo einen Besuch ab und sah sich an der Talsperre in Bautzen auf einem Campingplatz um. Mal brachte die Ministerin Geld mit, um coronabedingte Ausfälle auszugleichen, wie zum Beispiel im Zoo Dresden und auf Schloss Waldenburg, mal ließ sie sich erklären, welche neuen Ideen es gibt, um Besucher in die jeweilige Gegend zu ziehen.

Denn das ist in diesen Tagen die Mission von Barbara Klepsch: Es geht um den Neustart im Tourismus, der bekanntlich 2020 stark eingebrochen ist und sicher auch 2021 noch so manche Einbußen hinnehmen muss. »Die Gäste, die wir jetzt gewinnen – und das sind vorrangig Gäste aus dem Inland – müssen wir auch in Zukunft halten können. Sie müssen vom touristischen Angebot hier so überzeugt sein, dass sie wiederkommen und uns weiter empfehlen«, lautet ihre Botschaft. Denn die gesamte Branche hat allein in Sachsen im vergangenen Jahr 43 Prozent weniger Besucher gehabt, zwölf Prozent ihrer Beschäftigten und rund 3,5 Milliarden Euro Umsatz verloren.

Audioguide: »Das ist die Verbindung zwischen Winzern im Weinberg und Touristen«

Der »AudioGuide zum Sächsischen Weinwanderweg« ist so ein Beispiel, wie Tourismus belebt werden kann. Wandern plus Wissen zum Weinbaugebiet vermitteln ist das Motto. Oder auch »dem Sächsischen Weinwanderweg mehr Erlebnischarakter geben«, wie es Sindy Vogel, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Elbland Dresden e.V., formuliert.

Zehn Stationen, besser gesagt zehn Stelen, gibt es bereits zwischen Pirna und Diesbar-Seußlitz. Eine steht versteckt unter einem Baum rechts direkt neben dem steinernen Tor zur Hoflößnitz. Hält der Besucher (oder in diesem Fall die Ministerin) das Handy über den QR-Code, erfährt er (sie) mehr zur Geschichte des 600 Jahre alten und einst kurfürstlichen Weingutes und ländlichen Rückzugsortes der Wettiner.

Weitere AudioGuide-Stelen gibt es zur Heinrichsburg in Diera-Zehren, zu den Proschwitzer Weinbergen, zum Aussichtspunkt Juchhöh in Meißen, dem Wartturm in Weinböhla, es gibt Stelen am Talkenberger Hof in Coswig, am Schloss Wackerbarth, am Lingnerschloss, am Pillnitzer Leidenweg und zum Burglehnpfad in Pirna. 70.000 Euro hat der Tourismusverband für die Umsetzung inklusive der Produktion der Audiotonspuren und eines Faltblattes erhalten. Weitere 20 Stationen werden folgen. Das Besondere daran: Hier vermitteln Winzer, ehemalige Weinhoheiten oder eben Frank Andert, Museumsleiter der Hoflößnitz, Interessantes und Wissenswertes über ihre jeweilige Region. Und dass diese Idee gut ankommt, zeigen die Zahlen: Über 2.000 Mal wurden die AudioGuides bereits ausprobiert, die dazugehörige Internetseite hatte über 15.000 Besucher bisher. Für den Radebeuler Weinbauer Karl Friedrich Aust vom gleichnamigen Weingut direkt eben der Hoflößnitz ist die Stele »die Verbindung zwischen uns Winzern im Weinberg und unseren Gästen«.

Corona-Hilfen: »Uns fehlen über eine Million Euro Einnahmen«

Zur »Neustart im Tourismus«-Sommertour der Ministerin gehörte auch ein Abstecher in den Zoo Dresden. Hier kam sie mit einem Scheck über 900.000 Euro an. Geld, das der Zoo dringend braucht, fehlen doch allein von Januar bis Mai dieses Jahres über eine Million Euro an Einnahmen. Das Sächsische Kultusministerium unterstützt aktuell insgesamt 19 Zoos und Tierparks in Sachsen mit rund 2,9 Millionen Euro Corona-Hilfen für Einnahmeausfälle im Zusammenhang mit der Pandemie.

Fazit: Tourismus und Kultur nehmen Fahrt auf

Der Tourismusmotor brummt wieder, der Kulturmotor ist angesprungen. Beides muss mit städtischen, Landes- und Bundesgeldern unterstützt werden. Beides kann und wird überleben, wenn sich alle an die 3G-Regel halten. Dann sind Kultur und Tourismus auch sicher.