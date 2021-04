MeiÃŸen stellt auf Elbsommer-Zeit um

Feel the opportunity to Rationale For Research Paper and feel comfortable waiting for the excellent results while unrivaled professionals carry out the research. Um den Start in die sächsische Elbsommer-Saison zu begehen, lädt Sachsens älteste Privatbrauerei am Samstag, 1. Mai, 11 Uhr, zum traditionellen Fass-Anstich. Aufgrund der schwierigen Lage findet dieser in diesem Jahr virtuell in Internet und Fernsehen statt. Musikalisch umrahmt wird der Anstich von der Elbland Philharmonie Sachsen.

Das wird ein Elbsommer! Von April bis September braut die Meißner Schwerter Privatbrauerei das „Meissner Schwerter Elbsommer“ ein: ein naturtrübes Jahrgangsbier in limitierter Auflage, das aufgrund seiner spritzig-fruchtigen Aromen in den warmen Sommer-Monaten besonders gut schmeckt.

Um den Start in die Elbsommer-Saison zu feiern, lädt die Brauerei traditionell zu einem Fass-Anstich ein. In diesem Jahr findet dieser erstmalig virtuell statt und wird ausschließlich im Internet und bei einigen lokalen TV-Stationen zu erleben sein.

Musikalisch umrahmt wird der Anstich von Musikerinnen und Musikern der Elbland Philharmonie Sachsen. Geschäftsführerin Carola Gotthardt freut sich: „Es ist für uns eine besondere Premiere, denn zum ersten Mal in unserer Geschichte spielen wir in einer Brauerei. Außerdem ist der Auftritt in der aktuellen Situation für die Musiker eine seltene und willkommene Gelegenheiten, ihr Können zu zeigen."

„Unser Saison-Bier Meißner Elbsommer ist seit einigen Jahren fester Bestandteil der Sommermonate im Meißner Land", sagt Eric Schäffer, Inhaber der Privatbrauerei Schwerter Meißen, und führt weiter aus: „Die naturtrübe Brau-Spezialität steht beispielhaft für die Philosophie unserer Brauerei: enge Verbundenheit mit der Meißner Region, traditionelles Brauhandwerk und Zutaten von allerbester Qualität.".

Die erfrischend spritzige Biergarten-Spezialität Elbsommer ist leicht und doch herrlich aromatisch, gebraut mit einer besonderen, obergärigen Hefe, bestem Hopfen und Sommergerste aus dem Meißner Elbland. Erhältlich ist Meißner Schwerter Elbsommer ab sofort im Handel in Meißen, Dresden und Umgebung sowie im Werksverkauf der Meissner Schwerter Privatbrauerei.

(pm/Privatbrauerei Schwerter Meißen GmbH)