Liquid Sound Club digital

Sachsen. Während das Corona-Virus viele Kulturveranstaltungen zur Absage zwingt, kann der Liquid Sound Club PLUS am 2. Mai, 20 Uhr, dank digitaler Hilfe stattfinden – und zwar per 360-Grad-Livestream direkt aus der Toskana Therme Bad Sulza. Wer sich also das Live-Event, das unter normalen Umständen auch parallel in den Toskana Thermen Bad Orb und Bad Schandau stattfindet, nicht entgehen lassen möchte, kann es per Stream auf den jeweiligen Facebook-Seiten mitverfolgen (u.a. www.facebook.com/ToskanaTherme.BadSchandau/). Für die musikalische Ausgestaltung des Abends zeichnet das Musikkollektiv & (Ampersand, dt. Und-Zeichen) verantwortlich.Während das Corona-Virus viele Kulturveranstaltungen zur Absage zwingt, kann der Liquid Sound Club PLUS am 2. Mai, 20 Uhr, dank digitaler Hilfe stattfinden – und zwar per 360-Grad-Livestream direkt aus der Toskana Therme Bad Sulza. Wer sich also…

weiterlesen