LernSax â€“ Plattform ist offline

Das Kultusministerium sprach am Montag von einem Angriff auf den Server. Zwischenzeitlich konnten die Probleme behoben werden, doch nach kurzer Zeit war klar, dass ein größeres Problem vorliegen muss und sich die Wiederherstellung der Plattform verzögere. Genauer gesagt gibt es Probleme mit der Website, als auch mit der App, welches zu erheblichen Ladezeiten führe oder ein „crashen" der Seite hervorrufen, heißt es aus einer Twittermeldung von LernSax.

In der Plattform LernSax können die Schüler per Videofunktion unterrichtet werden, Mitteilungen von ihren Lehrern erhalten oder sich in Chats und Foren austauschen. All diese Funktionen können Sachsens Schülerinnen und Schüler derzeit nicht nutzen. Die IT-Abteilung bei LernSax arbeite fieberhaft an der Lösung des Problems, damit die Schüler ihren Fernunterricht fortführen können.