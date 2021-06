Lehrer(innen): Infektionsrate bei Null

Term Papers Teenage Pregnancy - Qualified writers engaged in the company will fulfil your paper within the deadline Why be concerned about the dissertation Unter dem Schulpersonal wurden in der vergangenen Woche 39.386 Tests durchgeführt, davon war keiner positiv. Damit sinkt die Infektionsrate auf null (Vorwoche 0,007 Prozent). Verweigert wurde der Test vom Schulpersonal 25 Mal.

Auch unter den Schülerinnen und Schülern gab es kaum Infektionen. Insgesamt wurden hier 688.216 Tests durchgeführt, darunter waren 43 positive Ergebnisse. Das entspricht einer Infektionsrate von 0,006 Prozent (Vorwoche 0,008 Prozent). Insgesamt wurde die Testung 4.418 Mal von Schülerinnen und Schülern verweigert.



Derzeit müssen sich das Schulpersonal und die Schülerinnen und Schüler noch zweimal wöchentlich testen, ab dem 1. Juli bei einer Sieben-Tage Inzidenz unter 10 nur noch einmal pro Woche. Vollständig geimpfte oder genesene Personen müssen sich nicht testen.