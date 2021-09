Kretschmer Ã¼bergibt Spenden

2017 http://www.msdbrno.cz/?vet-personal-statement-help. Privacy Policy | Terms of Service. 2017 Freelance Writing Help. Privacy Policy | Terms of Service Bei einem Vorort-Termin in Erftstadt (NRW) haben Ministerpräsident Michael Kretschmer und Rüdiger Unger, stellvertretender Vorsitzender der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Sachsen, die bisher in Sachsen gesammelten Spenden an die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege NRW überreicht. Auf dem Spendenkonto #SachsenHilft kamen bisher bereits 1.531.476,30 Euro zusammen. Die Spendensumme wurde jeweils zu gleichen Teilen an die Ligen der Freien Wohlfahrtspflege in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen aufgeteilt.

"Herzlichen Dank an alle Sächsinnen und Sachsen, die so zahlreich gespendet haben! Das ist ein starkes Zeichen gelebter Solidarität und gesellschaftlichen Zusammenhalts. Ich danke auch allen sächsischen Einsatzkräften, die in den betroffenen Gebieten ehrenamtlich im Einsatz waren. Es ist wichtig, dass wir gerade in schwierigen Zeiten zusammenhalten und den Menschen in den betroffenen Regionen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen helfen, ihnen Mut machen und Zuversicht geben", sagte Kretschmer.

Das Spendenkonto #SachsenHilft ist weiterhin geöffnet.