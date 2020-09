Klimawandel schadet Kulturgütern

Sachsen. Hitze und deutlich längere Trockenperioden machen sich mittlerweile auch an historischen Gebäuden bemerkbar. Deshalb hat Staatsminister Thomas Schmidt Ende August zusammen mit dem Sächsischen Landeskonservator Alf Furkert und Wissenschaftlern ein Forschungsprojekt vorgestellt, das die klimatischen Einflüsse auf Denkmale untersucht. Ziel ist es, geeignete Strategien zu entwickeln, um Kulturdenkmale vor klimatischen Änderungen zu schützen. Das Projekt mit dem Titel »Schadensrisiko für Kulturgut aufgrund zu geringer relativer Luftfeuchte in Innenräumen von national wertvollen Kulturgütern« wird von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert. »Auslöser für das Forschungsprojekt ist zu Recht die Sorge davor, was alles auf dem Spiel steht, wenn uns kein Ausweg aus der Klima-krise gelingt. In Gefahr ist nichts Geringeres als die Geschichte«, so Alexander Bonde, Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Vier »Sorgenkinder« in Sachsen In Sachsen werden vier Fallbeispiele, an denen Schäden durch Trockenheit bereits erkennbar sind, näher untersucht. Der Cranach-Altar von 1572 in der Kirche des Schlosses Augustusburg wurde nach siebenjähriger Restaurierung unter anderem mit einer »Klimabox« ausgestattet, um eine Klimapufferung auf der Rückseite zu erreichen. Schloss Moritzburg besitzt den weltweit größten Bestand barocker Ledertapeten. Diese wurden in in den letzten Jahren aufwändig saniert und zeigen erneut Schäden in Form von Schrumpfungsrissen, die auf die extremen Hitzeperioden zurückzuführen sind. Ebenfalls im Fokus stehen die Wandmalereien in der Albrechtsburg Meißen sowie der große Flügelaltar von 1515/1516 in der St. Nikolai-Kirche in Döbeln.

