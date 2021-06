Kehrt jetzt das normale Leben zurÃ¼ck?

Waldeisenbahn ist wieder unterwegs

Weißwasser. Die Waldeisenbahn darf wieder fahren. Regelbetrieb gibt's zwar noch nicht, aber thematische Rundfahrten sind möglich. Endlich ist es soweit: Seit 4. Juni ist die Waldeisenbahn wieder auf der Schiene unterwegs. Zwei Monate später als üblich startete die Saison. Denn eigentlich fahren die Züge schon zu Ostern, das war in diesem Jahr allerdings nicht möglich. Aktuell…