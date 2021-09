Impfzentren schlieÃŸen zum Monatsende

Impfstoffmangel, keine Termine, stundenlanges Verharren in der Warteschleife und jede Menge Frust: Der Start der 13 sächsischen Impfzentren im Januar 2021 lief alles andere als geschmeidig. Zunächst durften sich nur bestimmte Berufsgruppen aus dem medizinischen, Pflege- und Rettungsdienstbereich den Pieks abholen. Auch Senioren ab 80 Jahren waren impfberechtigt. Priorisierungsgruppe 1 nannte man das damals. Ab Februar waren die Nächsten an der Reihe: Kitapersonal, Pädagogen in Grund- und Förderschulen sowie Menschen mit Vorerkrankungen.

Kurze Zeit später begann das Hickhack um AstraZeneca. Lieber nicht an unter 60. Jährige verabreichen, beschloss die Gesundheitsministerkonferenz. Vorausgegangen waren Berichte über Hirnvenentrombosen im zeitlichen Zusammenhang mit dem Impfstoff. Das sorgte für viel Unsicherheit, vor allem bei jenen, die die Erstimpfung hinter sich hatten. Ab 20. April durften sich dann auch Menschen unter 60 Jahren mit dem Vakzin impfen lassen. Mit der Akzeptanz von AstraZeneca war es jedenfalls in weiten Teilen der Bevölkerung vorbei. Neben Biontech, Moderna und AstraZeneca machte ein neuer Impfstoff von sich Reden, vor allem weil er nur einmal verimpft werden musste: Johnson & Johnson.

Die 13 sächsischen Impfzentren liefen inzwischen im Hochbetrieb. So wurden am 18. Mai insgesamt 16.494 Impfungen verabreicht. Einen Tag später durchbrachen die Impfzentren und die mobilen Teams die Schallmauer von 20.000 Tagesdosen (20.700). Wer im Impfzentrum war, hatte nicht viel zu meckern. Organisation und Abläufe waren äußerst professionell. Immerhin waren mehr als 1.000 Mitarbeiter sachsenweit dafür eingespannt.

Am 7. Juni wurde die Priorisierung für die Covid-19-Impfung bundesweit aufgehoben. Jeder über 14 Jahren konnte sich fortan um einen Impftermin bemühen. Wenige Tage später war auch die Terminvergabe in den Impfzentren obsolet. Einfach hingehen reichte. Die Impfzertifikate gabs nun auch digital. Alle anderen konnten sich das in einer Apotheke nachträglich digitalisieren lassen.

Sachsen ist mit einer Impfquote von 57,6 Prozent (zwei Impfungen) im bundesweiten Vergleich Schlusslicht. Zuletzt wurden in den sächsischen Impfzentren nur noch 2000 bis 4000 Dosen pro Tag verabreicht. Bis zu ausgegeben Ziel (85 Prozent) müsste man noch 1,2 Millionen Sachsen irgendwie überzeugen, sofern das überhaupt möglich ist. Unkomplizierte Gelegenheiten, sich die Spritzen abzuholen, gab es in den letzten Monaten schließlich genug. Gesundheitsministerin Petra Köpping will beim Impfen aber nicht locker lassen. Die Hauptakteure seien nun niedergelassenen Ärzte, sagte sie beim Finale im Impfzentrum Pirna. Zudem werden bis Jahresende noch 30 mobile Impfteams im Einsatz sein.

"Mein außerordentlicher Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Deutschen Roten Kreuzes, der Johanniter-Unfall-Hilfe, dem Malteser-Hilfsdienst, dem Arbeiter-Samariter-Bund, dem Technischen Hilfswerk (THW), den impfenden Ärztinnen und Ärzten, der Kassenärztlichen Vereinigung und dem weiteren medizinischen Personal, der Bundeswehr und den beauftragten Firmen. Alle gemeinsam haben eine riesige Mammutaufgabe gestemmt, die im Herbst 2020 begann", so die Ministerin.