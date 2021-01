Impfzentren: Online-Anmeldung mÃ¶glich

Die Adresse, unter der ein Impftermin erfragt werden kann lautet https://sachsen.impfterminvergabe.de.

Mit der Lieferung von weiteren 34.125 Impfdosen am 8. Januar und der am 18. Januar erwarteten nächsten Lieferung von weiteren 34.125 Impfdosen steht so viel Impfstoff zur Verfügung, dass ein kontinuierlicher und effizienter Betrieb der Impfzentren ohne Unterbrechung gesichert ist. Bereits seit 27. Dezember 2020 impfen die Kliniken ihr Personal in eigener Zuständigkeit. Mobile Teams des ASB, der Johanniter und der Malteser impfen Bewohner und Personal in Pflegeeinrichtungen, die dafür Termine mit dem Deutschen Roten Kreuz vereinbaren.

Zunächst werden ab 11. Januar Mitarbeiter von ambulanten Pflegediensten, Rettungsdiensten mit dem Vakzin versorgt. Individualtermine zum Impfen können ab heute 14 Uhr online vereinbart und ab dem 18. Januar dann durchgeführt werden. Eine telefonische Anmeldung ist im Laufe der Woche möglich.

Impftermine können vorerst nur für Angehörige der Priorisierungsgruppe 1 gebucht werden, das sind mobile Senioren ab 80 Jahre, die nicht in Pflege- und Senioreneinrichtungen leben.

Transport-Möglichkeiten wie Bürger-Busse und die perspektivische Impfung beim Hausarzt werden fortlaufend geprüft, beides steht aber noch nicht zur Verfügung. Stand heute appelliert Sachsens Gesundheitministerin Petra Köpping an die Hilfe von Familienangehörigen, die bei Terminevergabe und Vor-Ort-Besuchim Impfzentrum helfen sollen.

Die Impfzentren selbst sind täglich geöffnet. Unter der Woche plant das DRK zehn Stunden und am Wochenende Öffnungszeiten von acht Stunden: Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr, am Wochenende und Feiertag 9 bis 17 Uhr. Mindestens zwei Impfstrecken pro Zentrum sind vorbereitet. Die größten Objekte können aber nach Bedarf auf bis zu zehn solcher Strecken erweitert werden. Pro Tag können so sachsenweit perspektivisch bis zu 13.000 Bürger geimpft werden.

Weitere ortsnahe Filialen der Impfzentren sollen in Absprache mit den Landkreisen eingerichtet werden, sobald mehr Impfstoff zur Verfügung steht.