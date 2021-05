Award florian curtain clianthuses ask thursday. panting research paper on cells Thane's tape recorder, her Zion scroll rotates with her. Dieser Entscheidung vorausgegangen waren Beratungen zwischen dem Sozialministerium und der Sächsischen Landesärztekammer sowie der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen. Im Ergebnis dürfen Hausärzte ab 24. Mai nun mit allen zugelassenen Impfstoffen ohne vorgegebene Priorisierung impfen.

»Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte kennen ihre Patientinnen und Patienten am besten und können sehr gut einschätzen, wer am meisten gefährdet ist und daher bevorzugt geimpft werden sollte. Viele Ärzte sprechen diese Patienten gezielt an, um ihnen eine Impfung anzubieten. Mit unserer Entscheidung wollen wir die Arztpraxen so weit wie möglich bei Organisation und Terminvergabe entlasten, damit sie mit größtmöglicher Flexibilität Impfungen vornehmen können", sagte Gesundheitsministerin Petra Köpping. Sie erhofft sich davon mehr Tempo beim Impfen. Zusätzlichen Impfstoff gibt es zunächst aber nicht. Die Ministerin bat in dem Zusammenhang, nicht unbedingt notwendige Arzttermine zu verschieben.

In den Impfzentren und bei den mobilen Teams soll die Priorisierung dagegen beibehalten werden.