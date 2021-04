Impfstart für Schwer-Erkrankte

Hoppel und der Ostergeist

Südbrandenburg. Immer an Ostern bringen die reichen Stadthasen den armen Landhäschen körbeweise Eier zum Färben. Stadthasen machen sich nämlich nicht gern die Pfoten schmutzig. Eines Tages klopfte es auch bei Familie Lampe an der Bau-Tür und der kleine Hoppel ließ den Besucher ein. Der stellte ohne viel Umschweife einen großen Korb weißer Eier auf den Küchentisch und befahl: »Hartgekochte dick und rund, sputet euch, macht sie schön bunt«. Hoppel erschrak und schluchzte: »Aber wie soll ich das schaffen? Die Mama liegt krank im Bett, den Papa hat der Jäger geholt und ich bin doch noch viel zu klein.« Das scherte den reichen Artgenossen aber nur wenig. Der griff mit einem Grinsen in seine schicke Stadthasen-Hosentasche: »Dann willst du wohl auch nicht diese drei fetten Möhrchen zum Lohn, oder sagen wir zwei, oder eine.« – »Nö, nö, drei wären schon gut. Dann kann ich der Mama einen schönen Saft pressen, damit sie bald wieder gesund wird«, antwortete Hoppel und nahm den Auftrag an. Der Stadthase verschwand und Hoppel griff sogleich zu Pinsel und Farben. Kaum hielt er das erste Ei in den Pfötchen, fing es an, sich zu bewegen. »Oups«, wunderte sich der kleine Hase, »was rumpelt und pumpelt da in meinem Ei herum? Das wird doch nicht der Eiergeist sein?« Und als er seine Löffel etwas näher heranhielt, und alles still blieb, schüttelte er erleichtert seinen Hasenkopf: »Alles Quatsch, Eiergeister gibt es nur auf der Kommode bei Oma Hase. Und die sind eingesperrt in gelbe Punschflaschen.« Worauf er beruhigt ein lustiges Osterlied pfiff und den Pinsel dabei ordentlich kreisen ließ. Wie er so malte und malte, rumpelte es wieder im Ei und diesmal hörte er sogar eine Stimme, die da piepste: »Halt mich warm, halt mich warm, dann bist du nie wieder arm.« Unser kleines Landhäschen erschrak: »Aber wie soll ich dich warmhalten, du bist doch schon gekocht?« – »Bin ich nicht, bin ich nicht, bin dem heißen Topf entwischt«, kam als Antwort. Kaum gesagt pickte sich ein kleiner Schnabel durch die Schale. Kurz darauf fragte ein gelbes Köpfchen: »Hey Hase, was guckst du so, noch nie ein Küken gesehen? Danke fürs Warmrubbeln.« A us dem Küken wurde ein Hühnchen, aus dem Hühnchen eine Glucke und aus der Glucke eine fleißige Mama. Von Tag an lebten die Feldhäschen im Überfluss und konnten sich ihre Möhrchen selbst verdienen – mit Ostereiern direkt aus dem Hasen-Bau. Die Stadthasen hingegen ließen ihre Löffel hängen, färbten sich vor Wut das Fell in allen Ostereierfarben und wurden schon bald wieder zu ganz normalen Hauskaninchen.