Helios bietet Impftermine an

Ab heute der privater Klinikbetreiber Helios online buchbare Impftermine in der Bundesrepublik für alle freigegebenen Altersklassen an. Unter www.helios-gesundheit.de/heliosimpft finden Bürgerinnen und Bürger ab sofort alle Impf- und Teststellen von Helios. Rund 140 Arztpraxen stehen dafür zur Verfügung. Helios ist u.a. in Dresden, Meißen, Freital, Pirna und Stolpen vertreten.

Aktuell wird aufgrund der aufgehobenen Priorisierung nur mit dem Vakzin des Herstellers AstraZeneca geimpft. „Wir sind jetzt schon auf die Freigabe aller Vakzine ab dem 7. Juni vorbereitet und können dann schnell auch online buchbare Impftermine für alle Impfstoffe anbieten. Damit wollen und werden wir unseren Beitrag zur Überwindung dieser Pandemie leisten", sagte Dr. Francesco De Meo, CEO von Helios. Zudem unterstützt die Helios Arbeitsmedizin das ambitionierte Ziel und impft Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeschlossener Betriebe.

Zusätzlich plant das Unternehmen auch mobile Impfstationen. Dies erfolgt in enger Abstimmung mit den jeweiligen Landkreisen.