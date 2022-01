HÃ¤kchen setzen bei Â»LadesÃ¤uleÂ« und Â»e-ExperteÂ«

In der Hotellerie ist das sich verändernde Mobilitätsverhalten der Menschen bereits spürbar. »Es gibt eine Bedürfnispyramide des Gastes und die hat sich in den vergangenen fünf Jahren verändert«, sagt Sebastian Klink, General Manager des Hotel Bilderberg Bellevue. »Waren einem Gast früher Bett und Frühstück das wichtigste Buchungskriterium, so stehen heute Fragen nach W-LAN und der Lademöglichkeit für das e-Auto an der Spitze dieser Pyramide.«

Hotels können inzwischen deutlich punkten, wenn sie auf Buchungsportalen und der eigenen Homepage ein Häkchen bei diesen zwei Kriterien setzen können.

Kein Wunder: 2021 waren laut Kraftfahrt Bundesamt 26 Prozent aller neu zugelassenen Pkw rein elektrisch oder Plug-In-Hybride. Und die deutliche Mehrheit der (Städte-)Touristen (67%) reist noch immer mit dem eigenen Auto an. »Das bedeutet für uns, dass wir das Service- und Front-Office-Personal in Hotels und Restaurants für das Thema e-Mobilität sensibilisieren und schulen müssen«, sagt Dehoga-Chef Axel Klein. Gemeinsam mit der Gläsernen Manufaktur Dresden startete daher jetzt das Pilotprojekt »e-Experte«.

In vier Stufen sollen Mitarbeiter aus Hotels und Gastronomie fit gemacht werden. Zunächst erhalten sie im Future Mobility Campus der Gläsernen Manufaktur Wissen vermittelt zu e-Mobilität und lernen die Produktion von e-Autos kennen. Dann befassen sie sich mit den Themen Ladevorgang und Ladeinfrastruktur in ihrer Stadt und schließlich können sie bei Testfahrten selbst ausprobieren, wie sich »elektrisch fahren« anfühlt. »Wir haben seit 2020 bereits 2.000 Mitarbeiter aus dem Handel weitergebildet und freuen uns, dass wir unsere guten Erfahrungen nun an das Hotellerie- und Gastgewerbe weitergeben können«, sagt Henning Schulzki, Leiter Vertrieb und Marketing in der Gläsernen Manufaktur.

Die Rezeptionisten in Hotels und Mitarbeiter in Restaurants erhalten am Ende der ganztägigen Qualifizierung ein Zertifikat, das sie als »e-Experten« auszeichnet und dem fragenden Touristen signalisiert: Hier ist einer, der alle relevanten Fakten zum Thema kennt und mir den Weg zur nächsten Ladesäule weisen kann, der darüber hinaus weiß, wo man ein e-Auto mieten kann und einen sogenannten »Mobipunkt« findet, um dort auf Bus und Bahn, ein Leihrad oder einen e-Scooter umzusteigen.

Die ersten Schulungstermine stehen bereits fest, das Pilotprojekt soll ab zweitem Quartal auf ganz Sachsen erweitert werden. Die Kosten pro Teilnehmer liegen bei 200 Euro.

