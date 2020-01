Gesetzesänderungen treffen auch Vereine

Gebührenpflicht für Transparenzregister fällt weg



Im Rahmen der Umsetzung des Geldwäschegesetzes (GwG) wurde das sogenannte Transparenzregister eingeführt, in dem auch Vereine über die Daten des Vereinsregisters automatisch geführt werden. Für die Führung des Transparenzregisters werden allen Vereinen eine Jahresgebühr in Höhe von 2,50 Euro (plus Mehrwehrtsteuer) in Rechnung gestellt. Auf Intervention u.a. des DOSB wurde erreicht, dass mit Wirkung zum 1. Januar 2020 gemeinnützige Vereine auf Antrag von der Gebührenpflicht befreit werden. Wie dieses Antragsverfahren aussehen soll, muss das Finanzministerium noch regeln, womit noch im ersten Quartal 2020 zu rechnen ist. Da die Neuregelung erst zum 1. Januar 2020 in Kraft tritt, steht bereits jetzt fest, dass die bis 2019 gegenüber Vereinen erlassenen Gebührenbescheide wirksam sind.



Datenschutzbeauftragte in Vereinen



Bisher mussten Vereine gemäß der Datenschutz-Grundverordnung einen Datenschutzbeauftragten bestellen, wenn mehr als zehn Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind. Diese Regelung wurde nun geändert. Seit diesem Jahr muss ein Datenschutzbeauftragter erst dann in einem Verein benannt werden, wenn in der Regel mindestens 20 Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind. Alle weiteren Pflichten nach der DSGVO und dem BDSG für Vereine und Verbände ändern sich nicht und sind weiterhin zu beachten.



Anpassung des Mindestlohns



Zum 1. Januar 2020 wurde der allgemeine Mindestlohn (§ 1 MiLoG) von 9,19 auf 9,35 Euro erhöht. Das hat für Vereine zur Folge, dass die Arbeitszeit des Arbeitnehmers – ausgehend von 450 Euro – reduziert werden muss. Bestehende Arbeitsverträge müssen hinsichtlich der Vergütung und Arbeitszeit geprüft und gegebenenfalls neu geregelt werden. Zur Einhaltung des MiLoG ist die Aufzeichnungspflicht der Arbeitszeit zu beachten.



Umsatzsteuerpflicht von Nutzungsgebühren der Kommunen



Ab dem 1. Januar 2021 besteht die Möglichkeit, dass Kommunen bei den Nutzungsgebühren für Sportstätten 19 Prozent Umsatzsteuer erheben, was zu erheblichen Mehrkosten bei den Vereinen führen könnte.

Wenn Kommunen für ihre Sportstätten auf vertraglicher Grundlage ein privatrechtliches Nutzungsentgelt erheben und die Sportstätten als sogenannte Betriebe gewerblicher Art betreiben, sind diese umsatzsteuerpflichtig. Sollten Kommunen von ihren Sportstätten öffentlich-rechtliche Gebühren (auf Grundlage einer Gebührensatzung) erheben, bleiben diese Entgelte umsatzsteuerfrei.

Vereine sollten daher prüfen, auf welcher Grundlage die derzeitigen Gebühren zur Sportstättennutzung erhoben werden und sich bei Fragen mit ihrer Kommune in Verbindung setzen.



Termine im Kreissportbund

17.-20. Februar: Feriengrundlehrgang

28. Mai: Kreissporttag

Vorrunden der Sparkassen-Kreis-Kita-Olympiade:

3. März: Bischofswerda

5. März: Wittichenau

10. März: Hoyerswerda

12. März: Radibor

17. März: Bautzen

19. März: Bernsdorf

24. März: Kamenz

26. März: Radeberg

31. März: Sohland

Kontakt bei Fragen & für Anmeldungen: info@sportbund-bautzen.de oder 03591/ 270630