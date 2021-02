Fahrschulen in Not

Custom College Admissions Essays - witness the advantages of professional writing help available here forget about your worries, place your order here and get your Sachsens Fahrlehrer trafen sich am Freitag in der Nähe des Landtags, um auf ihre Situation im Lockdown aufmerksam zu machen. Vertreten waren u.a. Fahrschulen aus Leipzig, Torgau, Meißen, Dresden, Pirna und Heidenau. Mehr als 100 Fahrzeuge säumten den Parkplatz an der Elbe. Zuvor hatten sie sich mit einem offenen Brief an den Ministerpräsidenten gewandt. Der ließ sich aus terminlichen Gründen entschuldigen.

Die Fahrschulen mussten, wie viele andere Unternehmen, ab 14. Dezember 2020 ihren Betrieb komplett einstellen. "Derzeit leben wir von der Hand in den Mund. Die Situation in den Fahrschulen spitzt sich immer mehr zu. Die finanziellen Reserven sind aufgebraucht. Leasingraten und Mieten laufen aber trotzdem weiter", sagte Thomas Adler, Fahrlehrer aus Pirna.

Seine Kollege Hagen Korell macht es konkret: "Wir wollen damit die Auszahlung der Überbrückungshilfen beschleunigen. Hilfen gibt es beispielsweise für die Gastronomie und Friseure. Wir Fahrschulen bleiben auf der Strecke."

Dass man ab 15. Februar wieder voll in die Ausbildung einsteigen könne, daran glaubt kaum einer in der Branche. "Möglicherweise gelingt es, dass wir unter gewissen Hygieneauflagen weiterarbeiten können. Vorstellbar wäre, den Theorieunterricht auf 50 Prozent zu reduzieren, um den nötigen Abstand gewährleisten zu können. Auch eine Fahrausbildung in kleineren Gruppen ist denkbar", so Korell weiter. Er verwies auf eine Welle an Fahrschülern, die man jetzt schon vor sich herschiebe.

In Sachsen gibt es rund 2000 Fahrlehrer. Ein Teil davon ist im Fahrlehrerverband organisiert. Dem Vernehmen nach hatte sich der Dachverband von der Aktion im Vorfeld distanziert.