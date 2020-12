Der Aufbau der Impfzentren und mobilen Impfteams stellt alle Beteiligten vor eine große Herausforderung. Die Vorbereitungen stehen in vielen Impfzentren kurz vor dem Abschluss. Die wichtigen Rahmenbedingungen stehen nun fest. Bereits jetzt haben Ärzte und medizinisches Personal der KV Sachsen ihre Mitarbeit zugesagt, jedoch werden weiterhin noch mehr Kräfte benötigt.

Das Aufgabengebiet der eingesetzten approbierten Ärzte umfasst u.a. Tätigkeiten, wie die Feststellung der medizinischen Impftauglichkeit, die Klärung letzter Fragen der Patienten zur Corona-Impfung, die Durchführung der Impfung selbst bzw. die Delegation der ärztlichen Impfleistung an das von der KV Sachsen eingesetzte medizinische Fachpersonal und – falls notwendig – das Notfallmanagement für das betreffende Impfzentrum.

Des Weiteren wird approbierten Apothekern und dem assistierenden pharmazeutischen Personal vollumfänglich die Rekonstitution des Impfstoffes sowie das Aufziehen der applikationsbereiten Impfdosen überantwortet.

Interessenten, welche die notwendigen qualifikatorischen Voraussetzungen erfüllen, bittet die KV Sachsen daher um ihre zeitnahe Meldung über das Kontaktformular unter:

Für den Einsatz vor Ort können sich auch bereits existierende Teams, wie z.B. Ärzte plus medizinisches Assistenzpersonal bzw. Apotheker plus pharmazeutisches Assistenzpersonal melden.

Dr. med. Klaus Heckemann, Vorstandsvorsitzender der KV Sachsen: „Bereits in den vergangenen Monaten der Corona-Pandemie, konnten die Patienten auf die sächsischen Haus- und Fachärzte zählen. Viele von ihnen unterstützten über die Arbeit in ihren Praxen hinaus in Corona-Testzentren sowie bei der ambulanten Versorgung Covid 19 Erkrankter. Die KV Sachsen bedankt sich bereits jetzt bei allen Mithelfenden für ihre Bereitschaft, bei der Bewältigung dieser großen Herausforderung mitzuwirken.“

(pm/Kassenärztliche Vereinigung Sachsen)