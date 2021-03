Es wird eng auf unseren Autobahnen

Wie die zuständige Autobahn GmbH des Bundes (Niederlassung Ost) mitteilte, sei dieses Jahr mit umfangreichen Bau-und Erhaltungsmaßnahmen zu rechnen. Heißt: Ohne Einschränkungen wird es nicht gehen. "Auch bei angespannten Verkehrslagen ist es unser Ziel, den Verkehr so flüssig wie möglich zu halten. Wir wollen die Maßnahmen schnell umsetzen und dafür sorgen, dass der Verkehr rollt", versprach Professor Dr.-Ing. Klaus Kummer, der Direktor der Niederlassung Ost, im Vorfeld.

Erst im letzten Jahr fanden umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen auf der A17 zwischen Dreieck Dresden-West und den Tunneln Altfranken statt. Im April rollt die Baukolonne erneut an und will auf 3,2 Kilometern die Fahrbahnen (beide Richtungen) zwischen der Anschlussstelle Dresden-Südvorstadt und dem Autobahndreieck Dresden-West erneuern. Voraussichtliches Ende: November 2021. Warum die Strecke zwei Mal innerhalb kürzester Zeit zum Nadelöhr wird, konnte die Autobahn GmbH nicht erklären.

Weitere Maßnahmen im Einzelnen

Von April bis September werden zwischen der A Website for Those Who Need Help with Assignment. We provide high-quality and Write My Paper Legitimate in a variety of subjects. We are here to assist you Anschlussstelle Dresden-Hellerau und dem Autobahndreieck Dresden-Nord beide Richtungsfahrbahnen sowie alle Auf- und Abfahrten erneuert. Länge: 1,4 Kilometer. Kostenpunkt: 7,2 Millionen Euro.

Von Mai bis Oktober werden beide Richtungsfahrbahnen zwischen Ohorn und Burkau (1,9 km) instand gesetzt. Kosten: 3,5 Millionen Euro.

Auch die Instandsetzung der Bauwerke Triebischseitental und Triebischtal wird in Fahrtrichtung Görlitz in diesem Jahr fortgesetzt. Hier werden mehrere Fahrbahnübergangskonstruktionen zwischen dem Autobahndreieck Nossen und der Anschlussstelle Wilsdruff bis Oktober erneuert. Kosten: 6,4 Millionen Euro.

Gegenwärtig werden an den Parkplätzen mit WC Rödertal bei Ohorn und Rossauer Wald bei Hainichen zusätzliche Lkw-Parkplätze errichtet. Ein Großteil der Bauleistungen soll dieses Jahr abgeschlossen werden. Restleistungen erfolgen in 2022.

Weiterhin werden zwischen den Anschlussstellen Meerane und Glauchau-Ost auf der Richtungsfahrbahn Erfurt die Fahrbahn (April bis September) und am Autobahnkreuz Chemnitz die Überfahrt von Dresden in Richtung Hof erneuert (Juli bis Oktober).

Auf der A13 zwischen den Anschlussstellen Marsdorf und Schönborn wird von Mai bis Oktober die Fahrbahn Richtung Berlin für 7,8 Millionen Euro erneuert.