Früher fischte Tom Pauls heimlich Karpfen aus dem See am Leipziger Völkerschlachtdenkmal. Inzwischen besitzt der Komödiant, Theaterbetreiber und Wahl-Dresdner einen richtigen Fischereischein.

Für den neuen Podcast von MDR SACHSEN begleitet Journalist und Podcaster Mario Süßenguth den umtriebigen Künstler beim Eisangeln an der Elbe. „Ein Genuss, der nicht alle Jahre möglich ist", verrät Süßenguth. „Gegen die Kälte gab es Kräutertee, die Angelausrüstung war perfekt - und alles andere lag in den Händen der Natur!"

Für „Marios Genüsse" erzählt Tom Pauls sehr privat über die Gründe, warum er das waidgerechte Angeln auch im Winter liebt, welchen Ausgleich ihm die Freizeitbeschäftigung verschafft, welchen Anfeindungen er mitunter wegen der Fischjagd ausgesetzt ist und wer beim Angeln eigentlich wen fängt, der Angler den Fisch - oder der Fisch den Angler.

An Letzteres glaubt jedenfalls Tom Pauls. „Als sächsischer Angler ist man übrigens nirgendwo auf der Welt allein", erzählt der Schauspieler. Selbst in Alaska habe er Landsleute aus Sachsen getroffen, die dort wegen des Fische-Fangens waren.

Der neue MDR-Podcast "Marios Genüsse" erscheint alle zwei Wochen mit einer aktuellen Episode. Podcaster Mario Süßenguth trifft sich dafür mit Menschen, die einer genussvollen Leidenschaft folgen. "Das können die Liebe zu Speis und Trank sein, aber auch Genüsse, die ein Hobby oder ein Beruf mit sich bringen: Musik, Kunst, Sport - ich widme mich jedenfalls in dem Podcast ganz ausführlich den schönen Dingen des Lebens."

Die Episode "Eisangeln mit Tom Pauls" erscheint in der MDR SACHSEN-Podcast-Reihe "Marios Genüsse" am 13. Februar.