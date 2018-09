Eggerts Ostwind – Stern-Stunden

Sachsen. Der »Stern« gehörte einst zu den deutschen Magazinen, die gern gelesen wurden, weil sie Enthüllendes mitzuteilen hatten – wobei es weniger um fotografisch enthüllte weibliche Schönheit ging, sondern um enthüllten Lug und Trug. Jüngst wollte einer der Stern-Journalisten mal wieder, an solche Sternstunden anknüpfen: Er versuchte zu enthüllen, warum ostdeutsche, besonders aber Sachsens Ureinwohner seit eh und je braun eingefärbtes Zeug denken und darin von ihren jeweils regierenden (CDU-)Oberen auch noch befördert würden. So habe der ehemalige sächsische Innenminister Heinz Eggert regelmäßig sein Bier in Kneipen der Rechten getrunken. Leider lieferte der Stern-Enthüller keine Angaben zu denselben, weshalb Eggert sich – nach mehr als 20 Jahren – an keinerlei solcher Kneipenbesuche erinnern konnte. Was man ihm abnehmen darf, schließlich gründete er die Polizeisonderkommission »Rex«. Die kümmerte sich nicht etwa um Fans des letzten sächsischen Königs, sondern eben um REchtseXtreme. Bier in deren Kneipen zu trinken – das wäre Eggert schlecht bekommen. Aber bitte: Die Behauptung passte gerade wieder ins Bild vom braunen Osten. Und ein kurzer protestierender Leserbrief des Biertrinkers ist ja schnell abgedruckt. Ihr Hans Eggert