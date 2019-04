Eggerts Ostwind – Spiegelfechtereien

"Rathausplatz: Neue Mitte von "Kuhlöbte"

Dresden. Eine derzeit noch brachliegende Fläche an der Tharandter Straße soll neu gestaltet werden und künftig »Rathauspark« heißen. Damit könnte »Kuhlöbte«" auch das bislang vermisste Zentrum bekommen. Was auf der zur Verfügung stehenden Fläche von rund 80 Quadratmetern zum Ausdruck gebracht wird und wie sich interessierte Bürger daran beteiligen können, das soll im Sommer dieses Jahres ein Wettbewerb für Kunst im öffentlichen Raum klären helfen. Der prämierte Entwurf wird im Rahmen des Förderprojekts »Rathauspark« umgesetzt, alle weiteren Wettbewerbsfeilnehmer erhalten eine Aufwandsentschädigung. Am 3. Mai gibt es als Auftakt im Rahmen des »2. Jane's Walk Festival« ab 16 Uhr einen öffentlichen Rundgang auf dem Gelände des künftigen Rathausparks und eine Diskussion im benachbarten Kinder- und Jugendhaus T3 (Tharandter Straße). Bei diesem Rundgang ist auch Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain mit dabei. Am 15. Mai entsteht zudem ein »Wunschraum« für alle interessierten Bürger, den die Projektbeteiligten an 18.30 Uhr im Stadtteilladen „Löbtop" auf der Deubener Straße 24 einrichten. Alle Ideen zur Gestaltung des Rathausparkes werden gesammelt und im September von einer Fachjury prämiert. Die Umsetzung des empfohlenen Entwurfs startet voraussichtlich im Frühjahr 2020. Alle Arbeiten werden im Stadtteilladen ausgestellt und im Oktober im Stadtbezirksrat vorgestellt. Der Wettbewerb ist eine Kooperation von Stadtplanungsamt, Amt für Stadtgrün und dem KulturIngenieur Felix Liebig als Prozessmoderator.