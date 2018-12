Dixieland 2019: Tickets sind schon zu haben

Sachsen. Kann es bei einem Festival, das bald ein halbes Jahrhundert besteht, noch Neues geben? Die Antwort lautet »Ja«. Leichtfüßiger, gelassener Ur-Dixieland, stilvolle Töne aus New Orleans, Swing, Gipsy-Jazz, Blues & Boogie bis hin zu Pop & Soul erklingen vom 19. bis 26. Mai 2019. Insgesamt werden 38 Bands und Solisten aus dem In- und Ausland erwartet, die Teilnehmer stehen bereits Jahre vorher fest. Neu im Programm des 49. Festivals sind Veranstaltungen wie die »1. Große Samstagabend Jazz-Show« in der BallsportArena und »Swing – Dixieland – Swing« im Rundkino. In einer neuen, kleinen unterhaltsamen Form wird es die Premiere des »Dixieland-Stammtisch« im Dresdner Kabarett Breschke & Schuch geben. Auf der Homepage www.dixielandfestival-dresden.com stehen bereits Teilnehmer, Spielorte und Konzertzeiten. Wir verschenken bereits jetzt schon Tickets für: * Riverboat-Shuffle am 23. Mai 19.30 Uhr, auf dem Dampfer "Pirna" * Swing-Dixieland-Swing am 25. Mai, 20 Uhr, Dresdner Rundkino * 1. Große Jazz-Show am 25. Mai, 19.30 Uhr in der BallsportArena Dresden * Freilichtbühne Junge Garde am 26. Mai, 11 Uhr Gewinnspiele und Teilnahmebedingen >>HIER<<

