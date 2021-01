Digitale FÃ¼hrungen durch den SÃ¤chsischen Landtag

Professional this link UK ? come to us and receive your perfect PhD research proposal in a good time for you to go through it as well, Üblicherweise besuchen jährlich etwa 14.000 Schülerinnen und Schüler das Parlament. Aufgrund der Corona-Pandemie bleiben die Türen des Sächsischen Landtags derzeit aber für Schülergruppen verschlossen. Deshalb startet der Landtag ein digitales Angebot für Schulen.

»Ab jetzt können die Schüler den Landtag auch vom Klassenzimmer aus entdecken: Mit einem Klick werden sie auf einem großen Monitor oder an Laptops live durchs Parlament geführt«, erklärt Landtagspräsident Dr. Matthias Rößler. Die Besucherführer leiten die Schulklassen in einer Live-Videokonferenz durch einen virtuellen 360-Grad-Rundgang. Dabei können sie den Plenarsaal, die Ausschusssäle oder das Amtszimmer des Präsidenten zeigen, jederzeit anhalten, sich umsehen und mit den Schülern ins Gespräch kommen sowie Fragen beantworten. Zahlreiche Grafiken, Fotos und Videos ergänzen die Tour.

Die Schulen benötigen lediglich ein großes Wiedergabegerät, Kamera und Mikro sowie einen Internetanschluss. Die Lehrer müssen keine separate Software installieren, sondern erhalten einen Link, der in den virtuellen Vortragsraum führt.

Die digitalen Führungen dauern 45 Minuten und sind für Schüler ab Klasse 7 geeignet. Interessierte Schulen können sich beim Besucherdienst des Landtags anmelden.

Kontakt: 0351/ 493 5132 oder besucherdienst@slt.sachsen.de.