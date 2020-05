Die neuen Corona-Regeln

Zwei kleine Cannabisplantagen entdeckt

Zittau. Die Polizei hat in den vergangenen Tagen in Zittau mehrere Cannabispflanzen sichergestellt. Bereits am Samstag haben Polizisten am Töpferberg eine kleine Cannabiszucht entdeckt. Die Ordnungshüter fanden in einer Wohnung mehr als zehn Cannabispflanzen, zwei Grinder sowie einen Korb, der mit Heizkissen und LED-Lichtern ausgestattet war. Bei den vier Tatverdächtigen handelte es sich um einen 30-jährigen Rumänen sowie eine 18-Jährige, einen 20- und einen 23-Jährigen, alle drei deutsche Staatsangehörige. Die Beamten stellten die Pflanzen samt Utensilien sicher und erstatteten Anzeige wegen des Verdachts des unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln. Am Montagabend hat eine Streife einen Passanten an der Frauenstraße in Zittau kontrolliert. Dabei fiel den Beamten auf, dass der 32-Jährige ein Buch über die Herstellung und den Anbau von Cannabisprodukten bei sich hatte. Dies machte die Polizisten stutzig. Sie durchsuchten ihn, fanden jedoch keinerlei Drogen. In dem darauffolgenden Gespräch erwähnte der Betroffene jedoch, dass er zwar keine Betäubungsmittel bei sich trug, aber zu Hause welche hätte. Die Ordnungshüter durchsuchten anschließend die Wohnung des nunmehr Tatverdächtigen. Dabei fanden sie in einer Kammer einen Stoffschrank mit Beleuchtung und darin eine kleine Cannabiszucht. In einem weiteren Schrank hingen bereits getrocknete Pflanzen. Die Uniformierten stellten die gefundenen Gegenstände sicher. Der deutsche Beschuldigte wird sich nun ebenfalls wegen des Verdachts des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln zu verantworten haben.

