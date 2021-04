Das gilt ab Samstag in Sachsen

Am 23. April trat das geänderte Infektionsschutzgesetz des Bundes in Kraft. Die dort verankerten Maßnahmen fußen wieder auf Inzidenzzahlen. Für den Freistaat Sachsen gelten damit bereits ab Samstag neue bzw. erweitere Regeln.

Sieben-Tage-Inzidenz über 100:

Wenn die 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen in einem Landkreis oder einer Kreisfreien Stadt über der Marke von 100 liegt, gelten ab dem übernächsten Tag folgende Maßnahmen. Da dies flächendeckend im Freistaat Sachsen der Fall ist, ab 24. April 2021 insbesondere:

• Private Zusammenkünfte sind nur noch zwischen Angehörigen eines Hausstandes mit einer weiteren Person zulässig. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, die zum Haushalt gehören, werden dabei nicht mitgezählt.

• Zwischen 22 und 5 Uhr gilt eine Ausgangssperre (nicht zu verwechseln mit Ausgangsbeschränkung). Nur noch im Notfall, zu dienstlichen Zwecken oder wenn man zum Beispiel mit dem Hund raus muss, darf das Haus verlassen werden. Zwischen 22 Uhr und 24 Uhr ist außerdem erlaubt, sich alleine draußen zu bewegen..

• Freizeiteinrichtungen/ -angebote und Ladengeschäfte (auch Baumärkte), die nicht der Grundversorgung dienen, müssen geschlossen werden. Click-and-collect bleibt inzidenzunabhängig möglich. Click-and-meet ist nur mit einem tagesaktuellem Negativtest und Kontaktnachverfolgung bis zu einer Inzidenz von 150 erlaubt.

• Es ist nur kontaktloser Individualsport nur allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstandes zulässig. Kontaktfreier Sport in Gruppen von max. fünf Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres darf stattfinden. In diesem Fall muss jedoch das Trainingspersonal einen tagesaktuellen negativen Test vorweisen können.

• Theater, Opern, Museen, Kinos, mit Ausnahme von Autokinos und Zoos bleiben geschlossen. Im Falle von Zoos und botanischen Gärten können diese ihre Außenflächen weiterhin öffnen, sofern ein Hygienekonzept vorliegt und die Besucher benötigen ein negatives tagesaktuelles Testergebnis.

• Gaststätten und Speiselokalen ist die Öffnung untersagt. Das Abholen zuvor bestellter Speisen ist nur zwischen 5 und 22 Uhr möglich.

• Touristische Übernachtungen bleiben unzulässig.

• Körpernahe Dienstleistungen sind untersagt. Ausnahme sind medizinisch notwendige oder seelsorgerische Behandlungen sowie Friseursalons und Fußpflege. Die Testpflicht für Kunden beim Friseurbesuch und der Fußpflege besteht weiterhin.

• Im Öffentlichen Personennah- und Fernverkehr soll eine pro Fahrzeug eine Maximalbelegung von 50 Prozent der regulären Kapazität angestrebt werden. Das Tragen einer Atemschutzmaske FFP2 oder vergleichbar ist Pflicht.

Bewegt sich die Sieben-Tage-Inzidenz über 150 sind Click-and-Meet-Angebote (Einkaufen mit Termin) nicht mehr möglich. Die Regelungen für Kindertagesstätten und Schulen sind hier zu finden.

Rücknahme

Sobald der 7-Tage-Inzidenzwert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unterhalb der Schwelle von 100 oder 150 liegen, treten die oben genannten Maßnahmen ab dem übernächsten Tag außer Kraft.

Die Länder können über die genannten Maßnahmen des Infektionsschutzgesetzes hinaus eigenständig verschärfende Regelungen erlassen. Sofern die bestehenden sächsischen Regelungen in der aktuell gültigen Corona-Schutz-Verordnung über die Regelungen des Bundes hinausgehen, haben diese weiter Bestand. Das Gleiche gilt für Bereiche, die nicht durch Bundesrecht geregelt wurden. So gelten z.B. weiterhin die Ausgangsbeschränkungen am Tage und das Alkoholverbot.

Die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung vom 29. März 2021 ist in folgenden wesentlichen Punkten weiterhin gültig:

• Kontaktbeschränkungen im nicht privaten Bereich

• Testpflichten

• Regelungen zum Besuchs und Betretungsrecht in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens

• Maßnahmen der kommunalen Behörde

• Regelungen zu Versammlungen

Arbeitgeber müssen ihren Beschäftigten, wenn dem keine zwingenden betrieblichen Gründe entgegenstehen, inzidenzunabhängig anbieten, ihrer Beschäftigung im Home-Office nachzugehen. Die Beschäftigten haben dieses Angebot anzunehmen.

Die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung, die noch bis einschließlich 9. Mai 2021 gilt, wird aktuell überarbeitet und an die geänderte Rechtslage angepasst.