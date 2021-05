CZ: Kleiner Grenzverkehr wieder mÃ¶glich

Fit für die Schule?

Für das Schuljahr 2021/2022 sind die Aufnahmeuntersuchungen beendet. 6.200 künftige Grundschulkinder wurden von den Fachkräften des Dresdner Gesundheitsamtes untersucht. Abteilungsleiterin Dr. Natalie Schmitt zeigt sich alarmiert: »In den vergangenen zwölf Monaten fanden viele U-Untersuchungstermine nicht statt. Umso wichtiger war es, sich die Kinder im Rahmen der Schulaufnahmeuntersuchung genau anzusehen und mit den Eltern mögliche Förderungen – zu Hause oder durch Therapien – und die weitere Diagnostik, beispielsweise beim Augenarzt, zu besprechen.« Das Problem: Der Austausch in den Kitas war pandemiebedingt nicht wie gewohnt gegeben, viele Elterngespräche fanden nicht statt, die Kinder waren teilweise monatelang nicht in der Kinderbetreuung. Beratungen zu altersgerechter Förderung der Kinder fand nicht statt, ebensowenig besondere Angebote für die Kinder in den Vorschulgruppen oder gemeinsamer Schwimmunterricht. Kindern aus nicht deutschsprachigen Familien fehlte teilweise der Zugang zur deutschen Sprache in der Zeit, in der sie die Kita nicht besuchen konnten. »Es besteht der Verdacht, dass die psychosozial-emotionale Entwicklung der Kinder in der Pandemie leidet. Leider ist es uns nicht möglich, im Rahmen der Untersuchung diesen Bereich inklusive der Entwicklung der Lernvoraussetzungen wie Konzentration, Ausdauer, Anstrengungsbereitschaft und Frustrationstoleranz standardisiert zu erfassen«, so das Fazit von Dr. Schmitt. Die Schulaufnahmeuntersuchungen gehören zu den Pflichtaufgaben des Amtes für Gesundheit und Prävention. Broschüre »Emil kommt zur Schule« heißt eine Broschüre für Eltern und Kinder mit Infos von Ranzenkauf bis zur Stifthaltung bestellbar unter dglatzer@dresden.de