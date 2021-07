Corona: Sachsen arbeitet am Herbstplan

In den sächsischen Ministerien laufen die Vorbereitungen dafür auf Hochtouren. Nächste Woche soll das Kabinett einen entsprechenden Maßnahmeplan beschließen. Gesundheitsministerin Petra Köpping skizzierte auf der Kabinettspressekonferenz am Dienstag bereits erste Vorschläge.

Kontaktnachverfolgung: 80 bis 100 Prozent der Kontakte sollen innerhalb von 24 Stunden erfolgen. "Gerade im letzten Jahr haben wir erlebt, dass sehr viel Zeit vergangen ist, um Ämter aufzustocken und Mitarbeiter auszubilden", sagte Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping.

Quarantäneüberwachung: Die Kommunen sind angehalten, die Überwachung der Quarantäne sicherzustellen, vor allem wenn die Inzidenzzahlen steigen. "Wir haben immer wieder Hinweise bekommen, dass Menschen in Quarantäne sind, sich aber nicht daran halten", so die Ministerin. Dies sei gerade bei der Delta-Variante eine gefährliche Sache, da die Übertragung viel schneller gehe als bei anderen Varianten.

Kontrollen: Bei steigenden Inzidenzzahlen sollen Ordnungsämter aufgestockt werden. "Gerade bei der hochansteckenden Delta-Variante ist es wichtig, dass die Maßnahmen, die wir beschließen, auch wirklich eingehalten werden", so Köpping.

Digitalisierung: Hier steht die flächendeckende Einführung von SOMAS, einer Software zur Kontaktpersonen-Verfolgung, auf dem Plan. Derzeit gibt es offenbar noch Schnittstellenprobleme, die behoben werden müssen.

Testzentren: Die Infrastruktur in den Testzentren soll so aufgebaut werden, dass die Kapazitäten in den Städten und Gemeinden bei steigenden Inzidenzen schnell wieder nach oben gefahren werden können. Aktuell sind bereits viele Testzentren wieder geschlossen.

Landesreserve: Gegenwärtig sind 600.000 Schnelltest vorrätig. Ferner hat sich der Freistaat mit ausreichend Schutzmaterial und -kleidung eingedeckt.

Impfen: Bis Ende September bleiben die 13 Impfzentren und mobilen Impfteams in Betrieb. Die Vorbereitungen für die Zeit danach laufen. Köpping kündigte außerdem eine neue Impfkampagne an.

Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst: Der öffentliche Gesundheitsdienst soll gestärkt werden. Für die Zeit von 2020 bis 2026 hat der Bund dafür rund 4 Mrd. Euro bereitgestellt. Auf den Freistaat entfallen insgesamt 147 Millionen Euro – für zusätzliches Personal und die Modernisierung der Gesundheitsämter. Noch dieses Jahr soll jeder Landkreis zusätzlich fünf, jede Kreisfreie Stadt sechs Stellen bekommen. Auch die Landesuntersuchungsanstalt soll mit sechs neuen Stellen aufgestockt werden. Im Jahr 2022 sollen weitere 175 Stellen in ganz Sachsen hinzukommen. "Das ist eine Größenordnung, die man spüren wird", sagte Köpping. In dem Zusammenhang kündigte sie auch eine bessere Bezahlung von Amtsärzten an.