App „start2park“ erforscht Parkplatzsuche

Fußgängerüberwege am Brautwiesenplatz werden barrierefrei

Görlitz. Die Fußgängerquerungen am Brautwiesenplatz in Görlitz werden zu barrierefreien Fußgängerüberwegen umgebaut. Dazu werden die Borde jeweils auf einer Länge von drei Metern abgesenkt und behindernde Einbauten wie z.B. Straßenabläufe versetzt. Außerdem werden kontrastierende und taktile Leiteinrichtungen (Rillen- und Noppenplatten) zur Führung von Personen mit visuellen Beeinträchtigungen verlegt. Die Baumaßnahme betrifft folgende Straßenabzweige am Brautwiesenplatz: Landeskronstraße, Cottbuser Straße, Spremberger Straße, Brautwiesenstraße und Am Brautwiesentunnel. Bis auf zwei Ausnahmen sind die Abzweigungen während der Bauarbeiten durchgängig befahrbar, da jeweils nur der Seitenbereich für die Arbeiten abgesperrt werden muss. Im Falle der Brautwiesenstraße und Am Brautwiesentunnel sind die Arbeiten mit „umfangreicheren Verkehrsführungsmaßnahmen“ verbunden, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Im Anschluss an die Straßenbauarbeiten erfolgt die Markierung, so dass der gesamte Kreisverkehr mit barrierefreien Fußgängerüberwegen ausgestattet ist. Die Arbeiten haben in dieser Woche begonnen und werden voraussichtlich bis Ende Oktober beendet sein.Die Fußgängerquerungen am Brautwiesenplatz in Görlitz werden zu barrierefreien Fußgängerüberwegen umgebaut. Dazu werden die Borde jeweils auf einer Länge von drei Metern abgesenkt und behindernde Einbauten wie z.B. Straßenabläufe versetzt. Außerdem…

