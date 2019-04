Anmelden für's Sprachferienlager für Kinder

"Waldtrödelmarkt" in der Hofewiese

Langebrück. Ein ausgedehnter Spaziergang an der frischen Luft, alternativ eine kleine Fahrradtour, Frühschoppen mit Live-Musik, Führungen durch die Dresdner Heide, Kinderschminken und ein großer Flohmarkt können am 28. April die Zutaten für einen Familienausflug sein. Denn die Hofewiese lädt zu kurzweiliger Unterhaltung ein. Nachdem er fast 20 Jahre lang dem Verfall preisgegeben war, wurde hier in den letzten drei Jahren viel repariert, aufgeräumt, umgestaltet und geputzt, sodass die Außenwirtschaft mit angeschlossenem Biergarten und Sonnen- und Spielwiese wieder für die Wochenendausflügler genutzt werden kann. Bummeln, schauen, kaufen und genießen Am 28. April ist der Kunst-, Antik- und Trödelmarkt vom Haus der Presse zu Gast. Von 10 bis 18 Uhr können die Besucher auf der großen Lichtung ganz relaxt bummeln und nach Schnäppchen oder kleinen Schätzchen Ausschau halten. Geboten werden Antiquitäten, Bücher, Sammlergegenstände, hochwertiger Trödel, Hausrat, Kindersachen und vieles mehr, darunter auch verschiedene Erzeugnisse aus kreativen Do-it-yourself- und Upcycling-Werkstätten. Außerdem bietet der Trödelmarkt kostenfreie Schätzungen von Antiquitäten, alten Büchern und anderen Zeitzeugen aus Papier – beispielsweise postalischen Sendungen oder historischen Urkunden – an. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Frische Luft macht hungrig und durstig. Doch dafür ist vorgesorgt: Ein zünftiger Frühschoppen mit Live-Musik wartet auf zahlreiche Gäste. Ab 11 Uhr spielt das Duo Chill Blue, unterhält das Publikum und sorgt für zusätzliche gute Laune. Während die Großen bei hoffentlich schönstem Frühlingswetter im Biergarten entspannen und sich Kostproben aus den vielfältigen gastronomischen Angeboten gönnen, können die kleinen Besucher auf der großen Wiese herumtollen oder sich beim Kinderschminken mit Farben und Glitzer verwandeln lassen: in funkelnde Prinzessinnen und zauberhafte Elfen genauso wie in grimmig-schauende Monster oder bekannte Comic-Helden. Führungen und Busfahrten Um Geschichte, interessante Fakten, aber auch um nette Anekdoten geht es bei den Führungen, die zum Rahmenprogramm des „Waldtrödelmarktes" in der Hofewiese gehören. Der Historiker Jürgen Naumann gestaltet zwei geführte Wanderungen. Einmal geht es von Langebrück über den „Saugarten" zur „Hofewiese". Treffpunkt dafür ist 15 Uhr der Bahnhof Langebrück an der Infotafel. Die zweite Tour startet 17 Uhr am Eingang der Hofewiese. Die Führungen kosten 3 Euro pro Person. Wem Wandern und Radfahren gerade mit kleineren Kindern zu beschwerlich ist oder wer nicht so gut zu Fuß ist, kann auch ganz entspannt mit dem Bus fahren – und das kostenlos. Zwischen 9.30 und 19 Uhr ist ein Bustransfer der Dresdner Stadtrundfahrt eingerichtet, der alle 30 Minuten zwischen Klotzsche und der Dresdner Heide verkehrt. Bequemer geht es nicht! Wenn die Anreise trotzdem mit dem Auto sein muss: Nutzen Sie bitte ausschließlich die ausgeschilderten, offiziellen Parkplätze. Parken Sie nicht auf den Waldwegen (Waldbrandgefahr und Behinderung des Busverkehrs!) * Was: Kunst-, Antik- und Trödelmarkt mit gastronomischem Angebot, Live-Musik, Kinderschminken und Führungen durch die Dresdner Heide * Wann: 28. April von 10 bis 18 Uhr * Wo: Gänsefuß 55, 01465 Dresden-Langebrück | Landgut Hofewiese, Dresdner Heide * Eintritt: Die Veranstaltung ist kostenfrei; lediglich die Führungen kosten 3 Euro pro Person. * Parken: Wandererparkplätze in der Heide oder P+R am Langebrücker und am Klotzscher Bahnhof, vor Ort nur sehr beschränkte Parkmöglichkeiten * Hinkommen: Kostenfreier Bustransfer der Dresdner Stadtrundfahrt, 9.30 bis 19 Uhr alle 30 Minuten ab DD-Klotzsche (Käthe-Kollwitz-Platz) – DD-Langebrück (Klotzscher Straße am Heidehof) – Lindenhof – Sparkasse Langebrück – Hofewiese und zurück. (pm)