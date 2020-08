Allen ABC-Schützen einen schönen Schulanfang!

Mopedfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bad Muskau. Ein junger Mopedfahrer wurde am Mittwoch bei einem Unfall in Bad Muskau schwer verletzt. Der 15-Jährige war am Nachmittag auf der Gablenzer Straße zwischen Eiland und Bad Muskau unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 55-Jähriger in seinem Opel. Wie die Polizei mitteilt, kam der Teenager vermutlich durch eine Windböe ins Schlingern. Der Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Moped. „Bei der Unfallaufnahme kam der möglicherweise zu geringe Sicherheitsabstand zwischen den Fahrzeugen zu Sprache", teilt die Polizei mit. Zudem stellten die Beamten bei dem Opel-Fahrer umgerechnet 0,3 Promille Alkohol in der Atemluft fest. Daher erfolgte im Anschluss noch eine Blutentnahme bei dem Deutschen. Alkoholfahrten gestoppt Zu Unfällen ist es in zwei anderen Situationen zwar nicht gekommen, auch hier hatten Verkehrsteilnehmer aber Alkohol im Blut. So kontrollierten Ordnungshüter am Mittwochmorgen einen 64-jährigen Skoda-Lenker auf der Rothenburger Straße in Niesky. Ein Test bei dem Mann ergab einen Wert von umgerechnet 0,58 Promille im Atem. Die Polizisten beendeten die Fahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Den Deutschen erwarten mindestens 500 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. Wesentlich mehr Alkohol im Atem hatte in der Nacht zu Donnerstag ein 57 Jahre alter Radfahrer auf der Reichertstraße in Görlitz. Die Polizisten stellten bei einem Test umgerechnet 1,72 Promille bei dem Deutschen fest und veranlassten eine Blutentnahme. Über die weiteren strafrechtlichen Konsequenzen wird die Staatsanwaltschaft Görlitz entscheiden.