Aktuelle Reglungen fÃ¼r Silvester

Um das bereits stark belastete Gesundheitssystem zu entlasten, gilt am Silvester- und Neujahrstag ein bundesweites An-und Versammlungsverbot. Des Weiteren wurde der Verkauf von Feuerwerkskörpern vor Silvester verboten. Zuständige kommunale Behörden können außerdem für vielbesuchte Plätz ein Feuerwerksverbot anordnen. In Görlitz ist z.B. auch in diesem Jahr das Böllern an der Altstadtbrücke verboten.

Obwohl das Zünden von Feuerwerk grundsätzlich nicht untersagt ist, rät dir Bundesregierung aber generell davon ab, um möglichen medizinischen Notfällen vorzubeugen. Konkrete Bußgelder für Verstöße gegen die für Silvester erlassenen Regeln gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Es ist davon auszugehen, dass diese sich von Bundesland zu Bundesland unterscheiden.



Aktuelle Information zum Geschehen in Sachsen unter: https://www.coronavirus.sachsen.de/.

Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert hat Medienberichten zufolge am Donnerstag ein generelles Verbot aller Silvesterfeuerwerke in der Stadt angekündigt. Eine Allgemeinverfügung soll Einzelheiten regeln. Diese soll in den kommenden Tagen noch erlassen werden.

In Brandenburg können Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu 25. 000 Euro geahndet werden.



Seit Mittwoch, den 16. Dezember, ist auch der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit untersagt. So darf zwar am 31. Dezember im Zeitraum zwischen 22 und 6 Uhr des Folgetages das Haus verlassen werden, das Anstoßen auf der Straße ist in diesem Jahr damit trotzdem verboten.