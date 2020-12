Ã„rztlicher Bereitschaftsdienste Jahreswechsel

Treten nicht lebensbedrohliche Beschwerden auf, deren Behandlung aber nicht bis zum nächsten Tag warten kann, ist auch zu Weihnachten und zum Jahreswechsel 2020/2021 die ambulante medizinische Versorgung sichergestellt. Für Behandlungen und Testungen auf das Corona-Virus sind die geänderten Öffnungszeiten der Schwerpunktpraxen Infekt/Covid-19 sowie Corona-Testpraxen zu beachten.

Mit dem ärztlichen Bereitschaftsdienst stehen den Patienten sachsenweit die von der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KV Sachsen) betriebenen Bereitschaftspraxen sowie der ärztliche Hausbesuchsdienst zur Verfügung.

Eine Übersicht aller Bereitschaftspraxen in den sächsischen Regionen mit aktuellen Öffnungszeiten und Adressen aller Standorte ist auf der Internetpräsenz der KV Sachsen hinterlegt:

www.kvsachsen.de > Bürger > Bereitschaftspraxen und -sprechstunden in Ihrer Region

Telefonisch ist der ärztliche Bereitschaftsdienst am 24. und 31. Dezember sowie an den

Feiertagen und am Wochenende zu folgenden Zeiten erreichbar unter der kostenfreien bundeseinheitlichen Rufnummer 116 117:

7 bis 7 Uhr des Folgetages

Im Zeitraum zwischen dem 23. Dezember und 4. Januar 2021 bestehen keine Brücken-, sondern reguläre Wochentage. Hinweise zu kurzfristigen Änderungen der Öffnungszeiten der Bereitschaftsdienstpraxen erhalten Bürgerinnen und Bürger ebenfalls über die genannte Internetseite der KV Sachsen sowie unter der Rufnummer 116117.

Weitere Informationen zur 116117 sind hier zu finden:

www.kvsachsen.de > Bürger > Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Zu beachten ist außerdem, dass in dieser Zeit einige Arztpraxen urlaubs- oder krankheitsbedingt schließen oder veränderte Öffnungszeiten haben. Patienten können sich vor Ort oder telefonisch in den Praxen dazu informieren.



Bei lebensbedrohlichen Symptomen, z. B. Bewusstlosigkeit, akuten Blutungen, starken Herzbeschwerden, schweren Störungen des Atemsystems, Komplikationen in der Schwangerschaft, Vergiftungen, ist der Rettungsdienst zuständig.

Der Rettungsdienst ist erreichbar unter der bundeseinheitlichen Rufnummer 112.

Geänderte Öffnungszeiten der Schwerpunktpraxen Infekt/Covid-19 sowie Corona-Testpraxen

Die zwischen Weihnachten und Neujahr angepassten Öffnungszeiten der von der KV Sachsen betriebenen Corona-Test- und Schwerpunktpraxen Infekt/Covid-19 sind ebenfalls der Internetpräsenz zu entnehmen:

www.kvsachsen.de > Aktuell > Corona-Virus > Test- und Schwerpunktpraxen oder

Auch hierbei können sich kurzfristige Änderungen ergeben, die stets aktuell auf der Webseite veröffentlicht werden.

Für die Durchführung der Testungen stehen die Haus- und Fachärzte als Erst-Ansprechpartner zur Verfügung. Sollten dort keine Testungen möglich sein, können sich die auf der Internetpräsenz genannten Personengruppen auch in einer der dort aufgelisteten Testpraxen auf das Corona-Virus testen lassen.

(pm/Kassenärztliche Vereinigung Sachsen)