Abgesagte/verlegte Veranstaltungen

14. November, Operetten Revue in Vetschau (verschoben auf den 27. März 2021)

14. November, 26. regionalgeschichtliches Symposium des Kreisheimatkundetages im Landkreis Elbe-Elster

15. November, Operetten Revue in Luckau (verschoben auf den 2. Mai 2021)

15. November, „Lieder vom Wolgastrand“ mit Ronny Weiland, Bürgerhaus Niesky, verlegt auf den 19. März 2021 (Karten behalten ihre Gültigkeit)

15. November, 10. Weihnachtsmanntreffen in der Skihalle Senftenberg (auf den 13. November 2021 verschoben)

25. November, Lesung mit Hosrt Evers im Schloss Doberlug (wird 2021 nachgeholt, Karten behalten ihre Gültigkeit)

06. Dezember, traditionelles Adventsingen der Herzberger Chöre

12. Dezember, historischer Weihnachtsmarkt in Lohmen

************************************************

>>>Kultur und Sport in Riesa...

Konkret betrifft die Schließung in der Arena das Konzert der Elbland Philharmonie Sachsen „Ilse Bähnerts Tubamania“ am 20. November sowie den Lady-Fashion- und Hosenscheisser-Flohmarkt am 8. November. Hierfür suchen wir mit den Künstlern und Veranstaltern gemeinsam noch passende Nachholtermine.

Ebenfalls am 8. November 2020 wird in der Stadthalle „stern“ das Programm der academixer „Nimm mich!“ entfallen. Dieses konnte auf den 30. Mai 2021 verlegt werden.

Ferner wurden kurzfristig in der Stadthalle „stern“ die Termine mit der Kult-Band KARAT (7. November auf den 21. Mai 2021), mit Country-Sänger Tom Astor (14. November auf den 9. Oktober 2021), mit „Pittiplatsch und Ronny Weiland“ (18. November auf den 17. Oktober 2021), mit Autor Wladimir Kaminer (21. November auf den 15. Oktober 2021) und mit Stand-Up-Comedian Jochen Prang (28. November auf den 15. Mai 2021) verlegt.

In der SACHSENarena wurden die Tanz-Show „Let’s Dance“ (3./4. November auf den 2./3. November 2021) und das Konzert der KrawallBrüder (13. November auf den 5. November 2021) schon längerfristig neu terminiert.

Bereits vor geraumer Zeit wurden die Internationalen Tanzwochen abgesagt. Hier prüfen die Riesaer Veranstalter eine virtuellen Variante.

Bereits gekaufte Tickets für alle Verlegungstermine behalten ihre Gültigkeit oder können an der Vorverkaufsstelle, an denen diese erworben wurden in einen Veranstaltergutschein umgetauscht werden.

************************************************

Vom 2. bis 30. November finden in den Landesbühnen Sachsen keine Vorstellungen statt.

Hochschule für Musik Dresden sagt öffentliche Veranstaltungen bis einschließlich 30. November 2020 ab.

Schließung der Städtischen Museen Zittau vom 2. bis 30. November. Alle bis zum 30. November geplanten Veranstaltungen fallen ebenfalls aus. Die Schließung betrifft das Kulturhistorische Museum Franziskanerkloster mit dem Kleinen Zittauer Fastentuch, dem Epitaphienschatz in der Klosterkirche und der Dauerausstellung sowie das Museum Kirche zum Hl. Kreuz mit dem Großen Zittauer Fastentuch.

Die neue Bühne Senftenberg hat ihren Spielbetrieb eingestellt. Bis zum 30. November finden am Senftenberger Theater keine Vorstellungen statt. Die drei für den November geplanten Premieren »Wichtelweihnacht im Winterwald«, »Rosa bockt oder wie das mit dem Dornröschen wirklich war« und »Das Wirr-Wahr-Weihnachtsmärchen« werden in den Dezember verschoben. Die Termine wird die neue Bühne Senftenberg zeitnah veröffentlichen.

Das Besucherbergwerk F60 ist bis 30. November als Freizeiteinrichtung für den Besucherverkehr geschlossen. Über jegliche Statusänderung oder für Besucher relevanten Sachverhalte informieren wird auf der Webseite sowie über die Facebookseite informiert.

In der Stadt Calau gibt es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt. Auch auf ein vorweihnachtliches Alternativangebot wird verzichtet. Die Händler der Interessengemeinschaft (IG) »In Calau clever kaufen« haben angekündigt, mit der Schaufensteraktion »Begehbarer Adventskalender« an 24 Tagen vor dem Fest für vorweihnachtliche Überraschungen in der Stadt zu sorgen.

Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation wird der allgemeine, d.h. nicht termingebundene Besucherverkehr im Rathaus Großenhain ab Montag, 9. November, vorerst auf Dienstag und Donnerstag beschränkt. An diesen beiden Tagen gelten die regulären Öffnungszeiten: dienstags von 9 bis 12 Uhr und 13.30 bis 18 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 12 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr. Alle Besucherinnen und Besucher des Rathauses müssen zwingend eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und ihre Kontaktdaten in der Großenhain-Information und/oder dem aufgesuchten Fachamt in Kontaktlisten eintragen. Montags und freitags sind - jeweils von 9 bis 12 Uhr - Termine in den Fachämtern nur nach Vereinbarung möglich, da das Rathaus an diesen Tagen für den allgemeinen Besucherverkehr geschlossen ist. Die Ansprechpartner für Terminvereinbarungen sind unter https://www.grossenhain.de/was-erledige-ich-wo-.html aufgeführt.

Alle geplanten Veranstaltungen und Ausstellungen in der Bibliothek Uebigau für November und Dezember sind abgesagt.

Der Vorstellungsbetrieb des Staatstheaters Cottbus wird in allen Spielstätten zunächst bis 30. November eingestellt. Eintrittskarten, die im Besucherservice oder im Webshop des Theaters erworben wurden, werden erstattet. Eine Rückgabe der gekauften Karten ist bis zum 30. Dezember 2020 möglich.

Bürgerakademie Coswig: Karten für Richard Vardigans (19.11., Villa Teresa) behalten ihre Gültigkeit für die Semestereröffnung am 15. April 2021. Rückgabe möglich im Rathaus, Zimmer 133, Tel. 03523/66732

Eisbahnsaison im Taschenbergpalais Dresden (geplant 21.11. bis 31.1.) fällt aus

Sachsens Bibliotheken bleiben offen, allerdings werden Kontaktdaten erhoben

Osteuropäische Filmtage geplant vom 7. bis 15. November, finden nicht statt. Geprüft wird derzeit eine Verschiebung auf Dezember 2020/Januar 2021, Infos auf www.kinofabrik-dresden.de

Börse Coswig: Neue Termine für die Vorstellung von Jürgen Haase & Peter Kube (6.11.): 16. April; Matthias Machwerk (7.11.): 28. Mai; Queen of Sand (15.11.) 6. November; Retroskop (17.+21.11.): 16. November 2021

Heidenauer Weihnachtsmarkt: Auf Grundlage der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung vom 30. Oktober 2020 sind Weihnachtsmärkte bis zum 30. November untersagt. Deshalb sagt die Event-Agentur Schröder GmbH aus Dresden im Einvernehmen mit der Stadt Heidenau den diesjährigen Heidenauer Weihnachtsmarkt (geplant vom 27. bis 29. November) ab.

Historisch-Romantischer Weihnachtsmarkt Königstein: Aufgrund der aktuellen Situation kann auch der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr nicht stattfinden. Trotzdem soll die Festung vom 1. Dezember 2020 bis 6. Januar 2021 weihnachtlich geschmückt werden.

Tannertweihnacht Sebnitz: Es soll in diesem Jahr einfach nicht sein. Die Stadt Sebnitz musste nun doch schweren Herzens die geplante 8. Sebnitzer Tannertweihnacht absagen. Aber eines wird beibehalten: Die Stadt wird natürlich trotzdem weihnachtlich geschmückt. Dazu zählen die Aufstellung des Sebnitzer Tannertspieles und des Weihnachtsbaumes auf dem Markt sowie die festliche Beleuchtung an den Straßen.

Kein Anspruch auf Vollständigkeit