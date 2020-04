Abgesagte/verlegte Veranstaltungen

30.04., Walpurgisfeuer in den Stadtgebieten Görlitz

30.04., Verbot von Hexenfeuern und Maibaumstellen in der Stadt Spremberg

01.05., Die Rockys (Saloppe Konzert) verlegt auf den 01.05.2021

01.05., 27. Oldtimertreffen in Grießen



01.05., Kammerkonzert in der Kreuzkirche Spremberg



01.-03.05., 48-h-Schwimmen, Spremberg

08./09.05., "Das ist Wahnsinn"-Tour, Das Musical mit den Hits von Wolfgang Petry, in der Messe Dresden, wird verschoben. Termin steht noch nicht fest.

08.-10.05., Stadtfest in Großräschen (wird verschoben auf den 07.-09. Mai 2021)

09.05., Nachtflohmarkt in der SACHSENarena Riesa

09./10.05., Hafenfest am Bergheider See

15.-17.05., Frühlingsfest der Doppelstadt Guben/Gubin

16.05., Markt der Kulturen, Pirna

17.05., 7. Antik-Uhrenbörse (Uhrenmuseum Glashütte) - nächste Uhrenbörse am 16.05.2021

23./24.05., "Sächsische Zitrustage" Barockgarten Großsedlitz

29.05.-01.06. "1018. Bautzener Frühling"

29.05.-01.06., 23. Kreisjugendlager der Jugendfeuerwehren des Landkreises Spree-Neiße in

der Großgemeinde Kolkwitz



31.05., 16. Tag des offenen Umgebindehauses, Ebersbach-Neugersdorf

02.06., Brandenburgischer Lehrerinnen- und Lehrerpreis

06.06., Kreismeisterschaften in den Pokaldisziplinen der Jugendfeuerwehren in der

amtsangehörigen Gemeinde Felixsee OT Friedrichshain



06.06., Serenade zum 3. Bezirks-Posaunen-Wochenende, Spremberg

07.06., 11. Dresdner Sport- und Familientag auf der Cockerwiese



07.06, Spremberger Volkstriathlon

12.-21.06., Veranstaltungsreihe "Der Lößnitzgrund ruft" (Radebeul) wird auf 2021 verschoben



20.06., 48. SOMMERMUSIK in der Kreuzkirche Spremberg

20.06., Familientag Coswig – Der Sächsische Familientag 2020 wird nicht wie terminisiert stattfinden. Ob und wann der Familientag nachgeholt wird, steht noch nicht fest.



20.06., Abiturzeugnisübergabe des Erwin-Strittmatter-Gymnasiums Spremberg



20.-21.06., Spremberger-24-h-arena-Schwimmen

03./04.07. Schiller Live-Konzerte (Festung Königstein Open) verschoben auf 06./07.08.2021

04.07., SZ-Fahrradfest Dresden verschoben auf 04.07.2021

11.07., "Die Schlagernacht des Jahres" im Rudolf-Harbig-Stadion Dresden verschoben auf den 05.06.2021



06. bis 09.08., 25. Bike & Rock Festival in Limberg, verschoben auf den 05. bis 08.08.2021



07.-09.08., Spremberger Heimatfest

14.-16.08., Canaletto, das Dresdner Stadtfest – verlegt auf den 02.-04.10.2021

03./04.10., Oberlausitzer Karrieretage im Messepark Löbau auf den 30./31. Januar 2021 verschoben

Zed Mitchell - "Live vom Balkon" (SACHSENarena Riesa) – verlegt auf 21.02.2021

Luke Mockridge - "Welcome to Luckyland" (Messe Dresden) - verlegt auf 24.+25.06.2021

Alle Vorstellungen des Dorftheaters Kroppen sind aufgrund der Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Brandenburg abgesagt. Um die Gefährdung aller auszuschließen, wurde beschlossen, das Stück erst im nächsten Jahr April/Mai aufzuführen.

1. Die bereits erworbenen Karten werden in der Zeit vom 22. bis 26. Juni 2020 in der Druckerei Typo Team, Frauendorfer Str. 6 in der Zeit von 8 bis 18 Uhr zurückgenommen und erstattet.

2. Der Erlös, der nicht zurückgegebenen Karten wird an den „Sonnenstrahl e.V. Dresden Förderkreis für krebskranke Kinder und Jugendliche“ gespendet.

Die im Juni stattfindenden Sommerfestspiele auf der Waldbühne Gehren im Dahme-Spreewaldkreis wurden aufgrund der Corona-Kriese abgesagt. Eine neue Veranstaltung im Juni 2021 ist aber bereits in Planung. Bereits erworbene Karten können an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet.

Alle Veranstaltungen im Konzertsaal des Kulturpalastes Dresden.

Der Wasserverband Lausitz sagt alle öffentlichen veranstaltungen ab.

Der Staatsbetrieb Sächsische Staatstheater – stellt den Spielbetrieb ein. Dies betrifft alle Spielstätten des Staatsbetriebes (Staatsoper Dresden und Staatsschauspiel Dresden) und alle Veranstaltungen in den Spielstätten (auch Einmietungen, Gastspiele und den Führungsbetrieb).

2. Handballbundesliga – Saison abgebrochen – >>HIER<< mehr

2. Handballbundesliga der Frauen wird mit sofortiger Wirkung abgebrochen – Sportliche Absteiger aus der 1. Und 2. Bundesliga gibt es nicht. Das Olymp-Final4 (DHB-Pokal) kann wegen behördlicher Vorhaben nicht wie geplant am 23./24. Mai stattfinden. Hier wird eine eventuelle Verlegung noch geprüft.

Volleyball Bundesliga (VBL) – Spielzeit der 1. Bundesliga der Frauen und Männer ist mit sofortiger Wirkung beendet – >>HIER<< mehr

Vorzeitiges Saisonende aller Ligen des DEB-Spielbetriebs – >>HIER<< mehr

TU Dresden – Start der Präsenzveranstaltungen des Sommersemesters 2020 an der TU Dresden wird verschoben – >>HIER<< mehr

Deutsche Werkstätten Hellerau GmbH – Werkstättenkonzerte – 18.03., 15.04., 20.05.

Die Stadt Pirna sagt alle öffentlichen Veranstaltungen in kommunalen Gebäuden, wie Herderhalle, Stadtmuseum, Richard-Wagner-Stätten und Bibliothek ohne Berücksichtigung der Personenzahl ab. Auch die Freiluftveranstaltungen in denen die Stadt Mitveranstalter ist, werden bis auf Weiteres nicht stattfinden. Für die städtischen Museen und die Bibliothek gelten jedoch die normalen Öffnungszeiten weiter.

Sebnitz verbietet ab sofort auch alle Veranstaltungen in öffentlichen kommunalen Gebäuden, stellt den Trainings- und Vereinsbetrieb ein. Von der Durchführung von Veranstaltungen in nicht-öffentlichen Gebäuden oder unter freiem Himmel wird ausdrücklich abgeraten.

Kreisfußballverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge stellt den Spielbetrieb ein

Volkshochschule Sächsische Schweiz-Osterzgebirge bleibt zunächst geschlossen – >>HIER<< mehr

Kuppelhalle Tharandt bleibt geschlossen

Geibeltbad und Sportschwimmhalle Pirna bleiben geschlossen

Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden - schließt bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr

Staatliche Museen (Freistaat Sachsen)

Städtische Bibliotheken Dresden

Theaterhaus Rudi Dresden

Aufgrund der Coronakrise hat die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB) beschlossen, vorerst alle Veranstaltungen ab kommenden Montag, dem 16. März auszusetzen.

EnergieVerbund Arena Dresden – alle öffentlichen Eislauf-Angebote sind abgesagt, davon betroffen sind die öffentlichen Eislaufzeiten, die Eis-Disco sowie die Eislaufkurse. >>HIER<< mehr

Verkehrsmuseum Dresden – bleibt geschlossen >> HIER<< mehr

Aufgrund der sich ausbreitenden Coronavirus-Erkrankungen im Landkreis Spree-Neiße wird die Musik- und Kunstschule mit Sitz in Forst (Lausitz) und Spremberg vorübergehend geschlossen.

Die Stiftung Sächsische Gedenkstätten führt keine öffentlichen Veranstaltungen durch. Alle für diesen Zeitraum angekündigten Veranstaltungen sind hiermit abgesagt.

An allen Standorten der BTU Cottbus–Senftenberg dürfen vorerst keinerlei intern und extern organisierte Veranstaltungen stattfinden, zu denen externe Teilnehmende erwartet werden und die nicht gleichzeitig im unmittelbaren Lehrbetrieb beziehungsweise zur Abwicklung von Forschungsprojekten notwendig sind.

Musik- und Kunstschule, Niederlausitzer Heidemuseum und Schullandheime werden als präventive Maßnahme vorläufig geschlossen.

Vorstellungen an der neuen Bühne Senftenberg abgesagt. Die für diesen Zeitraum erworbenen Karten können telefonisch unter 03573. 801 286 oder per Mail via karten@theater-senftenberg.de an der Tageskasse im Besucherzentrum zurückgegeben werden.

Schloss Branitz, das Besucherzentrum in der Gutsökonomie und der Marstall geschlossen. Gleichfalls entfallen alle Veranstaltungen sowie Gondel- und Kutschfahrten.

Das Piccolo Theater Cottbus sagt bis auf Weiteres sämtliche Veranstaltungen ab. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit für Ersatzveranstaltungen, sobald der Betrieb wieder aufgenommen wird.

Alle Kulturveranstaltungen des Landkreises Elbe-Elster sind abgesagt.

Das Staatstheater Cottbus sagt ab sofort in Absprache mit der Stadt Cottbus als Vorsichtsmaßnahme im Zusammenhang mit dem Coronavirus die Veranstaltungen in allen Spielstätten (Großes Haus, Kammerbühne, Theaterscheune, Probenzentrum) bis auf Weiteres ab. Der Besucherservice auf der Rückseite des Großen Hauses ist ab sofort ebenfalls bis auf weiteres geschlossen, dennoch telefonisch erreichbar Montag und Samstag von 11-14 Uhr sowie Dienstag bis Freitag 11-18 Uhr, telefonisch unter: 0355/ 78 24 242 sowie per Mail an: service@staatstheater-cottbus.de

Das Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst an den Standorten Cottbus und Frankfurt (Oder) ist ab sofort bis auf Weiteres geschlossen.

Die Städtischen Museen Zittau bleiben bis auf weiteres für den Besucherverkehr geschlossen. Die Schließung gilt für das Kulturhistorische Museum Franziskanerkloster und das Museum Kirche zum Hl. Kreuz.

Schloss Branitz, das Besucherzentrum in der Gutsökonomie und der Marstall bleiben geschlossen.

Von der Allgemeinverfügung der Stadt Cottbus, ab sofort alle Veranstaltungen abzusagen, sind auch sämtliche geplanten Veranstaltungen in der Stadthalle und Messe Cottbus betroffen. Gemeinsam mit den Veranstaltern hat die CMT Cottbus für viele Veranstaltungen im März und April bereits Ersatztermine gefunden. Diese sind auf der Homepage www.cmt-cottbus.de veröffentlicht. Die Tickets behalten für diese Veranstaltungen ihre Gültigkeit. Besuchern, die diese Ausweichtermine nicht wahrnehmen können, wird der Eintrittspreis erstattet. Dazu kann auf der Homepage ein Rückzahlungsformular heruntergeladen werden.

Die Albrechtsburg Meissen bleibt geschlossen.

In Riesa bleibt das Stadtmuseum, die Stadtbibliothek, die KunstGänge und die Stadtteilbibliothek Weida geschlossen.

Die Görlitzer Sammlungen bleiben geschlossen

Die Volkshochschule Görlitz schließt ab 16. März auf unbestimmte Zeit

Das Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz bleibt bis auf weiteres geschlossen.

Alles Veranstaltungen des Sorbischen National-Ensembles sind ab 17. März abgesagt.

Die Museen Niesky, Johann-Raschke-Haus und Konrad-Wachsmann-Haus, bleiben bis auf Weiteres für die Öffentlichkeit geschlossen. Auch die Stadtbibliothek bleibt geschlossen. Alle geplanten Veranstaltungen, Führungen und Schulungen in diesem Zeitraum entfallen und werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Die Stadtbibliothek Niesky ist ab sofort vorübergehend geschlossen. Alle geplanten Veranstaltungen, Führungen und Schulungen entfallen und werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Mahngebühren werden nicht erhoben.

Der Zittauer Verein Frauen helfen Frauen hat alle Veranstaltungen abgesagt.

Bis Ende April 2020 sind alle Veranstaltungen der Touristinformation „Spreequellland“ abgesagt. Bereits abgeholte Karten werden in der Touristinformation Eibau zurückgenommen.

Bis auf Weiteres keine öffentlichen Gottesdienste und kirchlichen Veranstaltungen im Bereich der Römisch-Katholischen Pfarrei St. Barbara Riesa (konkret sind dies neben der Pfarrkirche in Riesa auch die Filialkirchen in Wermsdorf, Oschatz, Mügeln, Großenhain, Gröditz und Pulsen)

Heimatmuseum und Tourist-Information in Herrnhut bleiben bis auf weiteres geschlossen. Dies gilt auch für die Landkarten-Sonderausstellung und die Ostereier-Verkaufsausstellung. Ebenfalls geschlossen ist ab sofort die Herrnhuter Künstlergilde sowie die Bibliothek im Gildenhaus. Der Saisonstart auf der Minigolfanlage verschiebt sich bis auf weiteres.

Hochschule für Musik Dresden – bis einschließlich 3. Mai 2020 kein Studienbetrieb und bis 10.07. keine Veranstaltungen – >>HIER<< mehr

Sächsische Dampfschifffahrt stellt Betrieb ein – >>HIER<< mehr

Alle öffentlichen Einrichtungen der Stadt Bernsdorf, wie z. B. Museum, Bibliothek, Turnhallen bleiben bis auf weiteres geschlossen.

Das Natur-Erlebniszentrum Wanninchen und alle weiteren Besucherzentren der Heinz Sielmann Stiftung sind geschlossen.

Im Bistum Dresden-Meißen finden keine öffentlichen Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen mehr statt. Dies betrifft damit auch alle katholischen Gemeinden auf dem Gebiet der Pfarrei St. Barbara Riesa, konkret sind dies neben der Pfarrkirche in Riesa auch die Filialkirchen in Wermsdorf, Oschatz, Mügeln, Großenhain, Gröditz und Pulsen. Auch Gottesdienste in Pflegeheimen finden bis auf Weiteres nicht statt.

Bis auf Weiteres findet in Hoyerswerda kein Wochenmarkt statt. Diese Entscheidung betrifft beide Standorte des Wochenmarktes in der Neustadt und in der Altstadt an allen jeweiligen Markttagen.

Das Museum Schloss Klippenstein in Radeberg ist bis auf Widerruf für die Öffentlichkeit geschlossen.

Bis auf Weiteres bleiben folgende Einrichtungen des Sprungbrett e.V. für den Publikumsverkehr und Gruppenaktivitäten geschlossen.

- Bürgertreff aufLaden in Riesa-Weida (Stendaler Str.4)

- Mehrgenerationenhaus in Riesa-Gröba/Merzdorf Alleestraße 88,

- Stadtteilhaus Riesa-Gröba in der Hafenstraße 2

- Schlossremise Gröba, Kirchstraße 46a.

- Jugendhaus Oschatz, Lichtstraße 2, 04758 Oschatz

Landkreis ElbeElster sagt alle eigenen Veranstaltungen ab. Davon betroffen: Kreismusikschule, Kreisvolkshochschule, Kreismuseen, Bücherbusse und der Pflegestützpunkt

Spielbetrieb in Fußball-Bundesliga und 2. Liga ruht bis mindestens 30. April

Volkshochschule Dresden stellt Lehrbetrieb ein – >>HIER<< mehr

Tante JU Dresden sagt Veranstaltung ab – 24.04. Randy Hansen verlegt auf 20.11.2020

Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft sagt Veranstaltungen ab und schließt das HAUS DER TAUSEND TEICHE

Die Christian-Weise-Bibliothek bleibt bis voraussichtlich 20. April mit allen Zweigstellen in Löbau, Reichenbach, Zittau sowie der Fahrbibliothek geschlossen. Alle Veranstaltungen sind abgesagt.

Das Schlesische Museum zu Görlitz bleibt geschlossen. Bis dahin müssen leider auch alle Führungen und Veranstaltungen abgesagt werden. Bis auf weiteres bleibt der Museumsladen geöffnet: Di - Do 11 - 15 Uhr, Fr - So 11 - 16 Uhr.

Heinrich-Schütz-Konservatorium Dresden stellt ab sofort seine Unterrichtstätigkeit ein. Im Zuge dessen entfallen alle Konzerte und Veranstaltungen.

Das Besucherbergwerk F60 in Lichterfeld ist für den Besucherverkehr geschlossen.

Das CineMotion Hoyerswerda stellt seinen Spielbetrieb auf unbestimmte Zeit ein.

Dixiebahnhof Dresden e.V. – Veranstaltungen fallen aus

Bike Areal Dresden bleibt bis auf Weiteres geschlossen

Landesbühnen Sachsen – alle Veranstaltungen sind bis auf Weiteres abgesagt – betroffen von der Schließung für den Besucherverkehr ist ebenfalls der Besucherservice im Theater Radebeul. Die Kasse ist jedoch weiterhin telefonisch unter der Ruf-Nr. 0351/8954214 zu den bekannten Geschäftszeiten für die Besucher da.

Sebnitzer Kleinkunstbühne – Kabarett-Veranstaltungen abgesagt – Die Karten können nach vorheriger telefonischer Anmeldung Montag-Freitag in der Zeit von 10-17 Uhr in der Touristinformation zurückgegeben werden. Die Kosten werden anschließend erstattet.

Bis auf Weiteres bleiben die Museen des Landkreises Oberspreewald-Lausitz für den Besucherverkehr geschlossen.

SDG Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft mbH – Roland Richter, Geschäftsführer der SDG: „Aufgrund der vorliegenden Empfehlungen und Vorschriften haben wir uns nun schweren Herzens entschieden unsere beliebten Sonderfahrten bei der Fichtelbergbahn, der Lößnitzgrundbahn sowie der Weißeritztalbahn bis einschließlich zum 31. Mai auszusetzen.“

Lößnitzgrundbahn – >>HIER<< mehr

Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna – Kultureinrichtungen wie Stadtbibliothek, Stadtmuseum, Richard-Wagner-Stätten sowie TouristService und Veranstaltungsbüro, sind bis auf Weiteres geschlosse

Die Stadtbibliothek Meißen bleibt bis auf weiteres geschlossen. Durch die Schließung entfallen auch alle in der Stadtbibliothek stattfinden Veranstaltungen wie Vorlesenachmittage usw.

Das Haus der URANIA in Cottbus ist für den Besucherverkehr geschlossen. Alle laufenden Kurse pausieren in dieser Zeit. Die Computer- und Sportkurse sowie die Smartphone-Schulungen, die in diesem Zeitraum starten sollten, werden aufgeschoben.

Thalia-Buchhandlung "Haus des Buches" Dresden – Veranstaltungen bis 07.05. finden nicht statt – An Ersatzterminen wird gearbeitet.

Das Museum Bautzen hat alle Veranstaltungen abgesagt

In der Kirchengemeinde Region Guben entfallen alle Veranstaltungen. Das betrifft alle Gottesdienste, Fastenpredigten, Andachten, Kreise und musikalische Angebote.

Alle DRK-Begegnungsstätten des Kreisverbands Forst Spree-Neiße bleiben auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Sachsenforst sagt alle geplanten Veranstaltungen ab. Dies betrifft besonders die zahlreichen Pflanzaktionen, an denen sich eine Vielzahl von engagierten Bürgerinnen und Bürgern, Schulen, Familien und Vereinen beteiligen wollte. Auch alle weiteren waldpädagogischen Angebote müssen zurzeit ausgesetzt werden. Zusätzlich sind die Waldschulheime Conradswiese, Wahlsmühle und Stannewisch sowie weitere waldpädagogische Einrichtungen des Sachsenforsts für Besucher nicht mehr zugänglich. Das Wildgehege Moritzburg wurde bereits geschlossen. Ebenso werden alle geplanten Informationsveranstaltungen für Waldbesitzer, die in der momentan sehr angespannten Waldschadenssituation sehr wichtig wären, nicht stattfinden. Weiterhin hat Sachsenforst alle Dienststellen in der Geschäftsleitung, den Forstbezirken sowie Schutzgebietsverwaltungen für den öffentlichen Besucherverkehr geschlossen.

AWO Sachsen (Begegnung und Beratung für Senioren und Angehörige, Dresden-Cotta) – keine Veranstaltungen

Fernmeldemuseum Dresden bleibt bis auf Weiteres geschlossen

32. Filmfest Dresden wird auf 8. bis 13. September verschoben

Schlösserland Sachsen – folgende Häuser und Anlagen haben vorerst geschlossen: Filmkuppel "Zwinger Xperience" im Innenhof des Dresdner Zwingers", Festung Xperience" in der Festung Dresden, Schlossmuseum Pillnitz, Schloss Moritzburg und Fasanenschlösschen Moritzburg, Albrechtsburg Meissen, Schloss Weesenstein, Palais Großer Garten & Parkeisenbahn Dresden, Burg Stolpen, Barockschloss Rammenau, Schloss Nossen, Burg Mildenstein, Burg Kriebstein, Schloss Colditz, Schloss Rochlitz, Burg Gnandstein – >>HIER<< mehr

Der Spremberger Kulturbund e. V. stellt seine Aktivitäten bis auf Weiteres ein. Bis dahin werden im Vereinsraum, Karl-Marx-Straße 60, 03130 Spremberg keine Gruppentreffen bzw. Veranstaltungen durchgeführt. Das Büro bleibt ebenfalls unbesetzt.

Der DTB beschloss, die 1. und 2. Damenbundesliga Tennis für die Saison 2020 komplett abzusagen. Das heißt, dass es weder Auf- noch Absteiger in die Damen-Bundesliga geben wird.

Udo Lindenberg-Tour 2020 abgesagt. Dazu Udo live: „2021 wird es eine neue Tour geben, ihr werdet es erleben! Und es wäre cool, wenn wir uns dann nächstes Jahr ohne dieses Fuckvirus gesund wiedersehen.“

Die Premiere der Ostsee-Sportspiele, geplant für den Juni 2020, wird auf den Juni 2021 verschoben. Darauf haben sich die Stadt Cottbus/Chóebuz, Vereine, Anrainer, Förderer und der federführende Stadtsportbund verständigt.

Roland Kaiser – "Alles oder Dich"-Tournee verschoben (Tickets behalten ihre Gültigkeit):

* 13.03.2021 - Magdeburg / GETEC Arena (verschoben vom 14.03.2020)

* 14.03.2021 - Magdeburg / GETEC Arena (verschoben vom 15.03.2020)

* 18.03.2021 - Leipzig / QUARTERBACK Immobilien Arena (verschoben vom 27.03.2020)

* 19.03.2021 - Zwickau / Stadthalle Zwickau (verschoben vom 26.03.2020)

* 26.03.2021 - Riesa / SACHSENarena (verschoben vom 13.03.2020)

Howard Carpendale 'Die Show meines Lebens'-Tour in den Herbst 2020 verschoben (Tickets behalten ihre Gültigkeit):

* 07.09.2020 - Leipzig, QUARTERBACK Immobilien Arena (verschoben vom 06.05.2020)

* 12.09.2020 - Chemnitz, Stadthalle - Großer Saal (verschoben vom 05.05.2020)

* 14.11.2020 - Dresden, Messe Dresden (verschoben vom 10.05.2020)

ABBA-Mania - Die Super Trouper Tour wird verschoben (Tickets behalten ihre Gültigkeit):

* 14.04.2021- Erfurt, Messe

* 15.04.2021- Dresden, Messe

* 16.04.2021- Magdeburg, GETEC Arena

Kein Anspruch auf Vollständigkeit.